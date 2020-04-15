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Остались тлеющие пни: стали известны катастрофические последствия пожара под Чернобылем

15 апреля 2020, 09:25

Жуткий пожар уничтожил около 30% туристических объектов.

пожар, чернобыль
пожар, чернобыль / @MNS.GOV.UA

В Чернобыльской зоне наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами, рассказали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Парышевского и Денисовецкого лесничеств (Киевская область). Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении.

К тушению в этом районе привлечены 521 человек и 124 единицы техники, в том числе два вертолета.

Отмечается, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

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Как рассказал директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, 10-дневный пожар в Чернобыльской зоне уничтожил около 30% туристических объектов.

"Более 30% туристических локаций утеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Утеряны весьма много сел полесских..." - сообщил он в эфире Громадського.

По его словам, уцелели основные туристические локации, в частности, режимный городок Чернобыль, военный городок Чернобыль-2, где расположена радиолокационная станция, город Припять.

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Напомним, ранее в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

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