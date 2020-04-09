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Как освятить пасху онлайн в 2020 году: еще одна церковь дала верующим поблажки

9 апреля 2020, 18:10

Верующих освободили даже от обязанности святой исповеди и причастия.

Как освятить пасху и куличи 2020 онлайн - объяснение УГКЦ
Как освятить пасху и куличи 2020 онлайн - объяснение УГКЦ / 1zoom.ru

Впереди у православных Страстная неделя 2020. И уже в Чистый четверг 2020 – 16 апреля – настанет момент, когда надо печь куличи и пасху в этом году.

Но мало пасху испечь – ее надо еще и освятить. Из-за карантина и распоряжения президента Владимира Зеленского сидеть на Пасху дома – многие церкви Украины уже дали поблажки своим верующим и разрешили не ходить на праздничную службу в честь Воскресения Господнего.

В частности, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав призвал верующих на Пасху оставаться дома.

"В связи с чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает обязанность посещать храм и призывает вас оставаться дома", – заявил он в своем видеообращении.

Верующих освободили даже от обязанности святой исповеди и причастия.

"Объединяйтесь с Евхаристическим крестом с помощью видеотрансляций богослужений. Мы призываем получить прощение от грехов через акт совершенного сожаления, сожаления за наши грехи из любви к Богу нашему. А когда придет время, мы ждем вас на святую тайну исповеди", – пояснил священник.

При этом он пояснил, что священнослужитель не имеет права отказать в просьбе причаститься. И тут же добавил: "Но я прошу вас – не настаивайте".

Освятить пасху и куличи в 2020 году можно следующим образом:

"Вы можете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах – с помощью онлайн-трансляции… Отец семьи может окропить блюда святой водой. И будьте уверены: вы сможете достойно отпраздновать праздник Христового Воскресения".

Ранее Главред писал о том, как привлечь деньги в свою жизнь с помощью обычной вербочки – в нашем материале Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги: там описан и ритуал на деньги, и заговор на деньги, и даже молитва, чтобы деньги водились.

Идеальная сладкая пасха – рецепт

Рецепт вкусной пасхи рассказала Валентина Хамайко, наглядно на видео показав заодно, как ее готовить. Это рецепт пасхи в духовке, выпекается около 40 минут – большая, около 15 минут – маленькая.

Рецепт пасхи по-домашнему предполагает такие ингредиенты:

  • мука – 300 г,
  • свежие дрожжи – 12 г,
  • сахар – 75 г,
  • соль – четверть ч. л.,
  • молоко – 150 г,
  • желтки – 7 шт.,
  • растительно-сливочная смесь – 75 г,
  • для декора глазурь.

УГКЦ Пасха 2020 паска куличи
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