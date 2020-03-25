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Церкви оцепят патрули: Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома

25 марта 2020, 22:20

Проведение массовых праздничных богослужений будет запрещено.

Пасхальная служба греко-католиков в Пустомытах.
Украинцам запретят святить паски / Reuters

Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами церквей и обсудил безопасность празднования Пасхи и проведения богослужений во время эпидемии коронавируса в стране.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Глава государства сообщил главам ОГА и городским головам областных центров на селекторном совещании о необходимости контроля данной ситуации. Зеленский заверил, что главы церквей понимают необходимость отмены богослужений и перевод их режим онлайн-проповеди.

На совещании было сказано, что в праздничные дни около церквей будут дежурить патрули полиции, чтобы не допустить массовые скопления людей. Правоохранители будут проводить беседы с прихожанами, которые попытаются посетить церковь, и объяснять, что нельзя во время эпидемии посещать такие мероприятия.

Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы по предотвращению распространения Covid-19.

Напомним, в Тернополе в инфекционное отделение больницы был госпитализирован 68-летний житель села Коваливка Монастырисского района, который был на похоронах со священником, у которого диагностировали коронавирус. Позже мужчина умер от пневмонии.

Ранее Антон Геращенко рассказал, что медики диагностировали китайский коронавирус у тернопольского священника. И правоохранители ведут активный розыск всего круга лиц, которые с ним контактировали или могли контактировать.

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