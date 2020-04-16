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Прикольные открытки с Чистым четвергом и поздравления в прозе и стихах

16 апреля 2020, 00:19

Прикольные поздравления на Чистый четверг 2020 – картинки, открытки, гифки и пожелания на словах – подобрал Главред на самый чистый праздник года.

Прикольные поздравления с Чистым четвергом 2020 - картинки, гиф и тексты
Прикольные поздравления с Чистым четвергом 2020 - картинки, гиф и тексты / Fresh-Cards.ru

Поздравления с Чистым четвергом в 2020 году дарят 16 апреля.

Из-за карантина личные поздравления на Чистый четверг дарить придется онлайн и по телефону. Кто-то позвонит – и подарит поздравления с Чистым четвергом в прозе своими словами, другой – выберет стихи на Чистый четверг.

А любители наглядных и ярких подарков – презентуют родным и друзьям открытки и картинки с Чистым четвергом – прикольные и просто красивые.

А привітання з Чистим четвергом Главред уже публиковал в своем материале Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й привітання.

Чистый четверг – поздравления в прозе, в стихах и смс

Поздравление с Чистым четвергом – проза:

Пусть в Чистый четверг сила воды подарит желание совершенствовать свою жизнь, достигать нужных результатов, сохранять крепкую память и чистый разум... Пусть вода смоет пессимизм и апатию, освободит душу от оков обид и непонимания. Желаю чистых помыслов и достойных поступков!

***

С Чистым четвергом – поздравление короткое:

С очищеньем, с чистым четвергом,

С помыслами чистыми и с миром.

Пусть плохое все уходит прочь,

Чтоб его волной до капли смыло.

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***

Мир вашей душе!

С Чистым Четвергом!

Вот оно уже,

Счастье идет в дом!

Примите пожелание

Быть счастливей всех,

Жить в радости и счастье,

Вас ждет пускай успех!

***

Пусть в этот праздник православный, вместе с чистой святой водой уйдут все печали и болезни. Пусть в дом не приходит несчастье, спокойствие и счастье пусть придут в душу. Пусть всегда окружают друзья настоящие, а враги никогда не найдут тропинки к вашему дому. И пусть вся ваша семья, забыв все разногласия, в этот великий день соберется вместе у крепкого, горячего очага.

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***

Поздравления с Чистым четвергом – прикольные стихи:

В Чистый четверг ты проснись очень рано,

Сделай уборку, умойся водой —

Той, что залечит душевные раны

И оградит от напасти любой!

Пусть твои силы растут непомерно,

А доброта не спешит покидать,

Выбранный путь станет славным и верным...

Разве возможно другое желать?!

***

Поздравляем с Чистым четвергом! Пусть Господь ваш дом оберегает, пусть счастье и любовь придет к вам в дом. Мира вашей душе и благополучия вам и вашим близким.

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***

Один в году бывает лишь четверг,

Когда водою все грехи смываются,

Когда душа от печалей и обид

В преддверии праздника освобождается.

С Чистым четвергом тебя я поздравляю,

Удачи и успехов искренне желаю,

О чем мечтаешь, пусть сбывается всегда,

Мира, процветания тебе, семейного тепла!

***

Короткое поздравление с Чистым четвергом в прозе – своими словами:

Чистый четверг бывает раз в год. Но дня достаточно, чтобы смыть эту невидимую пелену. Пелена из ошибок и грехов мешает нам и превращает жизнь в борьбу с прошлым. Желаем очищения – особенно душевного!

Красивые открытки с Чистым четвергом и картинки

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