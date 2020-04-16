Прикольные открытки с Чистым четвергом и поздравления в прозе и стихах

Прикольные поздравления на Чистый четверг 2020 – картинки, открытки, гифки и пожелания на словах – подобрал Главред на самый чистый праздник года.
Поздравления с Чистым четвергом в 2020 году дарят 16 апреля.
Из-за карантина личные поздравления на Чистый четверг дарить придется онлайн и по телефону. Кто-то позвонит – и подарит поздравления с Чистым четвергом в прозе своими словами, другой – выберет стихи на Чистый четверг.
А любители наглядных и ярких подарков – презентуют родным и друзьям открытки и картинки с Чистым четвергом – прикольные и просто красивые.
А привітання з Чистим четвергом Главред уже публиковал в своем материале Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й привітання.
Чистый четверг – поздравления в прозе, в стихах и смс
Поздравление с Чистым четвергом – проза:
Пусть в Чистый четверг сила воды подарит желание совершенствовать свою жизнь, достигать нужных результатов, сохранять крепкую память и чистый разум... Пусть вода смоет пессимизм и апатию, освободит душу от оков обид и непонимания. Желаю чистых помыслов и достойных поступков!
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С Чистым четвергом – поздравление короткое:
С очищеньем, с чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.
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Мир вашей душе!
С Чистым Четвергом!
Вот оно уже,
Счастье идет в дом!
Примите пожелание
Быть счастливей всех,
Жить в радости и счастье,
Вас ждет пускай успех!
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Пусть в этот праздник православный, вместе с чистой святой водой уйдут все печали и болезни. Пусть в дом не приходит несчастье, спокойствие и счастье пусть придут в душу. Пусть всегда окружают друзья настоящие, а враги никогда не найдут тропинки к вашему дому. И пусть вся ваша семья, забыв все разногласия, в этот великий день соберется вместе у крепкого, горячего очага.
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Поздравления с Чистым четвергом – прикольные стихи:
В Чистый четверг ты проснись очень рано,
Сделай уборку, умойся водой —
Той, что залечит душевные раны
И оградит от напасти любой!
Пусть твои силы растут непомерно,
А доброта не спешит покидать,
Выбранный путь станет славным и верным...
Разве возможно другое желать?!
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Поздравляем с Чистым четвергом! Пусть Господь ваш дом оберегает, пусть счастье и любовь придет к вам в дом. Мира вашей душе и благополучия вам и вашим близким.
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Один в году бывает лишь четверг,
Когда водою все грехи смываются,
Когда душа от печалей и обид
В преддверии праздника освобождается.
С Чистым четвергом тебя я поздравляю,
Удачи и успехов искренне желаю,
О чем мечтаешь, пусть сбывается всегда,
Мира, процветания тебе, семейного тепла!
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Короткое поздравление с Чистым четвергом в прозе – своими словами:
Чистый четверг бывает раз в год. Но дня достаточно, чтобы смыть эту невидимую пелену. Пелена из ошибок и грехов мешает нам и превращает жизнь в борьбу с прошлым. Желаем очищения – особенно душевного!