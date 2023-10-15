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Церковный праздник 16 октября: что нельзя делать на Лонгина Сотника

Сергей Кущ
15 октября 2023, 09:42 обновлено 15 октября, 09:42
Мы расскажем, какой праздник 16 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 16 октября
Церковный праздник 16 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

16 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника и какой сегодня праздник.

Какой праздник 16 октября

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Церковный праздник 16 октября

16 октября верующие чтят память мученика Лонгина Сотника. Лонгин Сотник родился в поселке Ардалес в Каппадокии. Став римским воином, он нес службу в Иудее под руководством Понтия Пилата и возглавлял один из многочисленных отрядов.

В момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия Креста, и именно он пронзил его сторону копьем. В последние минуты земной жизни Спасителя Лонгин и несколько воинов увидели признаки беды и несчастья, которые ожидают народ после смерти Христа, уверовали в него и подтвердили это всенародно.

Согласно церковному преданию, Сотник был поражен катарактой, а кровь Господа Бога, которая брызнула и попала в глаза, исцелила его.

По возращению домой Лонгин с другими воинами начал проповедовать. По приказу прокуратора Понтия Пилата они были схвачены и казнены путем отрубания головы. По приказу Понтия Пилата ее выбросили. Нашла голову Лонгина слепая женщина, она предала ее земле и в тот же час к ней вернулось зрение.

Что нельзя делать 16 октября?

  • В этот день очень напряженная энергетика, он неудачный, так что не делайте ничего важного.

  • Могут произойти неприятные случайности, потери и кражи.

  • Избегайте большого скопления людей, и не покупайте ничего значительного, это не принесет вам радости.

  • Сегодня нельзя носить залежавшуюся одежду.

  • Нельзя дома держать мусор и грязь. Лучше их вынести и сделать уборку.

Именины 16 октября

День Ангела 16 октября празднуют Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

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