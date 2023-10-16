УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

Сергей Кущ
16 октября 2023, 09:40 обновлено 16 октября, 09:40
Мы расскажем, какой праздник 17 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.
Православный праздник 17 октября
Православный праздник 17 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

17 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День пророка Осии и какой сегодня праздник.

Какой праздник 17 октября

  • Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

    видео дня

  • Всемирный день травм

  • День яркой одежды

Церковный праздник 17 октября

17 октября верующие чтят память Святого пророка Осии. Святой пророк Осия происходил из колена Иссахарова. Он жил в VIII в. (не позднее 722 г.) до Рождества Христова в царстве Израильском и был современником святых пророков Исаии, Михея и Амоса.

Что нельзя делать 17 октября?

  • В этот день не принято было ходить в лес. Если пришлось всё же пойти то, чтобы задобрить жителей леса, на пень клали кусок хлеба с солью.

  • Не принято было играть свадьбу 17 октября. Молодые семьи, по приметам, будут ссориться.

  • Не стоит много трудиться и заниматься тяжёлой работой в Ерофеев день.

Именины 17 октября

День Ангела 17 октября празднуют Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Петр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий..

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
праздник День ангела интересные новости именины
Реклама

Главное за день

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:56 Украина
"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

09:49 Украина
Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшие

Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшие

08:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:24

Гороскоп на неделю с с 16 по 22 октября: Львы будут нарасхват, Рыбы - рискуйте

10:00

Лунный день 17 октября 2023: во второй половине дня подготовьтесь к конфликтам

09:56

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:50

Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры

09:49

"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:40

Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

09:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышениеВидео

08:54

Ближний Восток – "Титаник" утонул, строим ковчегмнение

08:48

Лишь одна маленькая хитрость сделает манник на кефире пышным и нежным: рецепт десерта

Реклама
08:39

Гороскоп на завтра 17 октября 2023: Близнецы - на работе будет туго, Львы потеряют деньги

08:28

Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, но есть условие

08:18

Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшиеФото

07:37

Армию США могут привлечь к освобождению заложников в Газе - Кирби

06:45

В РФ изменили риторику о наступлении на Авдеевку: в ISW объяснили, что это значит

06:35

Как правильно – "поверхневі знання" или "поверхові": языковед объяснил ошибкуВидео

06:22

Усталость от войны? Нет, что-то другоемнение

05:00

Как очистить ванну от желтизны: простой совет для всех домохозяек

04:15

Путин приказал захватить украинский город: генерал-разведчик назвал цель оккупантов

03:40

Тест на IQ: проверьте, достаточно ли вы умны, чтобы найти ошибку за 8 секунд

03:05

Журналист пояснил, что случится, если в войне в Израиле поучаствует Ливан

Реклама
02:32

Ксения Мишина показала стальной пресс в кружевном нижнем белье

02:02

Убираем всю гадость: как правильно чистить креветки

01:35

Сколько еще Россия технически может вести войну: эксперт дал неутешительный прогноз

15 октября, воскресенье
23:40

"Хорошо горит": украинские десантники уничтожили вертолет Ми-8 оккупантов РФВидео

23:01

Часть пенсионеров может остаться без денег: кто в группе риска

22:46

РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов

22:23

В Украине составили графики отключения электричества: где его не будет по 7 часов подряд

21:32

Голос країни-13 - 7 выпуск: итоги первого полуфинала в формате кросс-баттловВидео

21:28

"Если не мы, то кто": Байден сделал знаковое заявление насчет помощи Украине

21:09

Что лучше всего очищает легкие: эти простые способы помогут снова дышать полной грудью

20:49

РФ идет на штурм на Купянском направлении: в ВСУ назвали новую цель оккупантов

20:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: Тельцу - многообещающий роман, Стрельцю - восстановление связей

20:05

17-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами и осиной талией

19:56

"Cовесть есть не у всех": Юрий Ткач с женой поддержали Козловского в конфликте с Кондратюком

19:46

Два сценария развития событий в Израилемнение

19:35

В США заговорили о вводе войск в сектор Газа - СМИ

19:33

Снег и сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:03

Почему 17 октября нельзя мыться: приметы и запреты дня

18:51

Штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы – Барабаш

18:12

Тимур и Инна Мирошниченко крестили приемного сына - первые кадры с таинства

Реклама
18:07

Некоторые носители "Калибров" ими не являются: раскрыто мошенничество РФ

17:45

Юрий Горбунов восхитил Сеть редким фото с сыном-крохой

17:33

США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю: у Байдена раскрыли детали

17:18

Тела складывают в коридорах: раскрыты реальные потери русских во время наступления

17:14

Травести-дива Монро жестко ответила на вопрос про личную жизнь

17:05

Митинги и сбор средств: супруги из Великобритании собрали миллион для украинцев

17:00

Идеальный ужин для осенних вечеров: рецепт лазаньи для ленивых за 30 минут

16:54

Эксперт назвала 2 самых мощных и дешевых чистящих средства для унитаза

16:53

РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города – подполковник ГПСУ

16:28

Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять