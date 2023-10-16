Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

Мы расскажем, какой праздник 17 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Православный праздник 17 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

17 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День пророка Осии и какой сегодня праздник.

Какой праздник 17 октября

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Церковный праздник 17 октября

17 октября верующие чтят память Святого пророка Осии. Святой пророк Осия происходил из колена Иссахарова. Он жил в VIII в. (не позднее 722 г.) до Рождества Христова в царстве Израильском и был современником святых пророков Исаии, Михея и Амоса.

Что нельзя делать 17 октября ?

В этот день не принято было ходить в лес. Если пришлось всё же пойти то, чтобы задобрить жителей леса, на пень клали кусок хлеба с солью.

Не принято было играть свадьбу 17 октября. Молодые семьи, по приметам, будут ссориться.

Не стоит много трудиться и заниматься тяжёлой работой в Ерофеев день.

Именины 17 октября

День Ангела 17 октября празднуют Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Петр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий..

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