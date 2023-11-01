Церковный праздник 2 ноября: что нельзя делать в этот день

Мы расскажем, какой праздник 2 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 2 ноября / Коллаж Главред, фото: proza.ru, pixabay.com

2 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста и какой сегодня праздник.

Какой праздник 2 ноября

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Церковный праздник 2 ноября

2 ноябряДень священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Они былипридворными при персидском царе Сапоре II (310–381) и исповедовали христианство скрытно. Когда царь начал преследование христиан, завистники доносили на них.

Призванные перед судом царя, эти святые мученики бесстрашно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал их бить плетьми. Два раза палачи сменяли друг друга, но святые мученики не издавали ни звука, ни стона. Даже сам царь не выдержал напряжения и потерял сознание.

Что нельзя делать 2 ноября ?

рисковать.

оставлять начатые дела незавершенными.

смотреть на пролетающих птиц.

ругаться и повышать на кого-то голос.

Именины 2 ноября

День Ангела 2 ноября празднуют Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Пётр.

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