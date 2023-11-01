Церковный праздник 2 ноября: что нельзя делать в этот день

2 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста и какой сегодня праздник.
Какой праздник 2 ноября
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистоввидео дня
День дорожного регулировщика
Всемирный день балета
Церковный праздник 2 ноября
2 ноябряДень священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Они былипридворными при персидском царе Сапоре II (310–381) и исповедовали христианство скрытно. Когда царь начал преследование христиан, завистники доносили на них.
Призванные перед судом царя, эти святые мученики бесстрашно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал их бить плетьми. Два раза палачи сменяли друг друга, но святые мученики не издавали ни звука, ни стона. Даже сам царь не выдержал напряжения и потерял сознание.
Что нельзя делать 2 ноября?
рисковать.
оставлять начатые дела незавершенными.
смотреть на пролетающих птиц.
ругаться и повышать на кого-то голос.
Именины 2 ноября
День Ангела 2 ноября празднуют Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Пётр.
Вам может быть интересно:
- Вот почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: приметы и здравый смысл
- Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике
- Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета