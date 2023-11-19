Церковный праздник 20 ноября: что нельзя делать на преподобного Григория Декаполита

Мы расскажем, какой праздник 20 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 20 ноября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Википедия

20 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День преподобного Григория Декаполита и какой сегодня праздник.

Какой праздник 20 ноября

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Церковный праздник 20 ноября

20 ноябряДень преподобного Григория Декаполита.

Преподобный Григорий Декаполит появился на свет в Декаполе Исаврийском в восьмом веке. С ранних лет он возложил свою любовь к храму Божьему, участию в церковных службах и постоянному чтению Священного Писания.

С тем, чтобы избежать брака, на который настаивали его родители, святой принял решение тайно покинуть дом.

Весь свой жизненный путь он посвятил странствиям: посетил Константинополь, Рим, Коринф, Солун, а также провел некоторое время, трудясь в пещере на Олимпе. Везде, где оказывался, преподобный Григорий проповедовал Слово Божье, укрепляя веру и поддерживая православные традиции.

Благодаря своим благочестивым поступкам и преданным молитвам, святой Григорий приобрел благословенные дары пророчества и совершения чудес.

Что нельзя делать 20 ноября ?

Женщинам нельзя забывать о рукоделии, так как все, что будет изготовлено сегодня, будет прочным, красивым.

Беременным нельзя думать о плохом.

Нельзя гонять птиц. Их надо покормить.

Именины 20 ноября

День Ангела 20 ноября празднуют Александр, Алексей, Антонин, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Епифан, Зосима, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максимиан, Михаил, Никандр, Никон, Фёдор, Федот, Федул.

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