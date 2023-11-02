Церковный праздник 3 ноября: что нельзя делать на Акепсима, Иосифа и Айтала

3 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала и какой сегодня праздник.
Какой праздник 3 ноября
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Церковный праздник 3 ноября
3 ноябряДень священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Иосиф был пресвитером в городе Бет-Кетубы в Адиабене, за приверженность к христианству семидесятилетний старец был побит камнями в 377 году при персидском царе Сапоре II. Пострадал вместе с епископом Акепсимом и диаконом Аифалом.
Что нельзя делать 3 ноября?
Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
Не говорить плохие вещи о людях.
Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье
Именины 3 ноября
День Ангела 3 ноября празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.
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