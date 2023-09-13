Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

Главред расскажет, что за праздник 13 сентября и что эта дата значит для Украины.

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Что за праздник 13 сентября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Мы расскажем вам, что происходило 13 сентября годами ранее и какой праздник в этот день отмечают в Украине .

День в истории 13 сентября – что произошло в мире и Украине

13 сентября 1902 года в Великой Британии впервые использовали отпечатки пальцев, как доказательство вины подозреваемого. В этот же день в 1960 году президент США подписал указ о возведении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне. 13 сентября 1989 года в Украине обнаружиои первых больных СПИДом – ими стали молодые жители Киева.

Что за праздник 13 сентября

13 сентября отмечается День шоколада, День позитивного мышления и День парикмахера, в Мексике в этот день отмечают День детей героев.

видео дня

Какой сегодня праздник в Украине – 13 сентября

В Украине в этот день можно смело готовить поздравления и дарить их программистам, ведь в стране в эту дату принято отмечать День программиста.

Какой православный праздник 13 сентября

В Церкви в этот день чтится память священномученика Киприана епископа Карфагенского. Он проповедовал христианство, его считают создателем канонического ученик о воссоединении церкви. Также он является автором трактата "О смертности", в котором описана пандемия 249 года.

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