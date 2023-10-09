День ангела 10 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 10 октября по новому православному календарю.
Именины 10 октября: мужские имена
- Аристарх - в переводе означает "повелеваю", "властвую";
- Виктор - в переводе означает "победитель";
- Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";
- Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
- Игнат - в переводе означает "огонь";
- Марк - в переводе означает "мартов";
- Михаил - в переводе означает "кто как Бог";
- Петр - в переводе означает "скала", "камень".
- Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";
Именины 10 октября: женские имена
Акилина - в переводе означает "орлица". Акулина - это настойчивая молодая женщина, всегда ясно определяющая свои желания и решительно идущая к своим целям. Она стремится к полной независимости от окружающих людей и никогда не жалуется на свою судьбу или не обращается за поддержкой к другим. Она предпочитает не делиться своими личными делами, считая, что это может обременить других.
Девушка с именем Акулина является отличной кулинарницей, и ее кулинарные шедевры ценятся всей семьей. В любом занятии, которым она занимается, она всегда старается добиться выдающихся результатов.
Феврония - в переводе означает "радостная", "веселая". Внутренний мир этой молодой женщины пронизан любовью, и она чувствительна к недостатку внимания и нежности. В ее отношениях с Февронией необходимо проявлять много такта, чтобы сохранить душевное равновесие, так как одно грубое слово может его нарушить. Эта женщина глубоко погружена в свой внутренний мир и редко открывает свои чувства, хотя она всегда готова выслушать жалобы и проблемы своих друзей. Жизнь Февронии часто бывает сложной из-за того, что мало кто способен оценить ее сдержанность и замкнутость, и она придает большое значение аристократизму духа.
Кто родился 10 октября
- Эйми Тигарден, американская актриса и модель;
- Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети "Telegram";
- Лиззи Хейл, вокалистка и ритм-гитаристка американской хард-рок-группы Halestorm;
- Святослав Паламар, офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины;
- Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед;
- Джузеппе Верди, итальянский композитор.
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