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День ангела 10 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

Лидия Неплях
9 октября 2023, 14:03 обновлено 9 октября, 14:03
День ангела и именины в этот день отмечают женщины с очень редкими именами - Акилина и Феврония.
День ангела 10 октября
День ангела 10 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Krzysztof Belczyński), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 10 октября по новому православному календарю.

Именины 10 октября: мужские имена

  • Аристарх - в переводе означает "повелеваю", "властвую";
  • Виктор - в переводе означает "победитель";
  • Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";
  • Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
  • Игнат - в переводе означает "огонь";
  • Марк - в переводе означает "мартов";
  • Михаил - в переводе означает "кто как Бог";
  • Петр - в переводе означает "скала", "камень".
  • Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";

Именины 10 октября: женские имена

Акилина - в переводе означает "орлица". Акулина - это настойчивая молодая женщина, всегда ясно определяющая свои желания и решительно идущая к своим целям. Она стремится к полной независимости от окружающих людей и никогда не жалуется на свою судьбу или не обращается за поддержкой к другим. Она предпочитает не делиться своими личными делами, считая, что это может обременить других.

Девушка с именем Акулина является отличной кулинарницей, и ее кулинарные шедевры ценятся всей семьей. В любом занятии, которым она занимается, она всегда старается добиться выдающихся результатов.

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Феврония - в переводе означает "радостная", "веселая". Внутренний мир этой молодой женщины пронизан любовью, и она чувствительна к недостатку внимания и нежности. В ее отношениях с Февронией необходимо проявлять много такта, чтобы сохранить душевное равновесие, так как одно грубое слово может его нарушить. Эта женщина глубоко погружена в свой внутренний мир и редко открывает свои чувства, хотя она всегда готова выслушать жалобы и проблемы своих друзей. Жизнь Февронии часто бывает сложной из-за того, что мало кто способен оценить ее сдержанность и замкнутость, и она придает большое значение аристократизму духа.

Кто родился 10 октября

  • Эйми Тигарден, американская актриса и модель;
  • Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети "Telegram";
  • Лиззи Хейл, вокалистка и ритм-гитаристка американской хард-рок-группы Halestorm;
  • Святослав Паламар, офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины;
  • Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед;
  • Джузеппе Верди, итальянский композитор.

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День ангела именины
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