День летнего солнцестояния 2025: как загадать желание и что нельзя делать

Вы узнаете:
- Что нельзя делать в этот день
- Как правильно загадывать желание
Самый длинный день в 2025 году выпадет на 21 июня — это день летнего солнцестояния. В этот момент Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом, а световой день становится максимально долгим. В некоторых регионах Украины солнце может светить более 17 часов, что делает 21 июня уникальным по своей энергетике и символике.
Что происходит во время летнего солнцестояния?
С астрономической точки зрения, летнее солнцестояние знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии. Это время, когда земная ось наклонена по направлению к Солнцу, обеспечивая максимальное количество солнечного света.
Однако с древних времён этот день также считался особо энергетически сильным. Люди верили, что 21 июня открываются двери между мирами, усиливаются желания, а любые ритуалы, направленные на очищение, изобилие и здоровье, становятся особенно действенными.
Что нужно делать 21 июня в день солнцестояния?
Проводить время на природе. Солнечный свет и свежий воздух помогут вам наполниться силой. Идеально — встретить рассвет или закат.
Заниматься очищением. Как физическим (уборка дома, избавление от старого), так и энергетическим (медитации, травяные ванны, обряд с огнём или водой).
Формулировать желания. День солнцестояния идеально подходит для постановки новых целей. Как правильно загадать желание? Напишите свои желания на бумаге и сожгите её в огне, представляя, как энергия Солнца помогает им осуществиться.
Проводить семейные или романтические вечера. Это день объединения и усиления связей. Совместные прогулки, ужины, посиделки у костра — всё это уместно.
Что нельзя делать в день солнцестояния?
Скандалить и ссориться. Агрессия, злость и зависть в этот день особенно вредны и могут "запрограммировать" негативные события на весь летний сезон.
Заниматься разрушением. Не рекомендуется рубить деревья, ломать вещи, портить что-либо намеренно — энергия разрушения в этот день особенно неблагоприятна.
Игнорировать своё состояние. Если вы чувствуете усталость или упадок сил — дайте себе время на восстановление. Внутренний баланс особенно важен 21 июня.
Принимать важные решения в состоянии стресса. День несёт большую силу, но и эмоциональную восприимчивость. Лучше подождать пару дней, прежде чем принимать радикальные шаги.
Что стоит учитывать читателю
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