День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

День Марии Магдалины 2021 / vsdn.ru

4 августа православная церковь почитает память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. В этот день принято молиться о прощении грехов и заниматься несложными домашними делами.

В народе этот праздник называют по-разному: Марьин день, Громовый день, Марья-ягодница, Огненная Мария, Марья-искусница.

Подробнее о значении имени Мария, чертах характера и совместимости с другими именами, читайте в нашем материале: Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье.

Мария Магдалина в Библии

Святая равноапостольная Мария Магдалина не сразу посвятила свою жизнь служению Господу. Она родилась в галлилейском городке Магдала и вела порочную жизнь полную грехов и распутства. Когда Спаситель изгнал из нее семь бесов, она изменила свою жизнь, и, раскаявшись, стала верной ученицей и последовательницей Господней.

Мария Магдалина проявляла заботу, следуя за Иисусом Христом. Она вместе с Богородицей стояла у распятия, разделяя боль и скорбь матери и переживая страдания Спасителя.

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Утром Пасхи Мария Магдалина пришла к гробнице Иисуса Христа и обнаружила, что она пустая. Она была первая, кто увидел воскресшего Христа и он велел ей рассказать о чуде Воскрешения ученикам.

О чем молятся Марии Магдалине

Парикмахеры и аптекари считают Марию Магдалину своей покровительницей и возносят ей свои молитвы. Молитва защищает от порчи и дурного глаза. Также помолиться иконе святой могут:

Желающие избавиться и очистить душу от пороков;

Женщины, которые сделали аборт;

Люди, которые хотят избавиться от пагубных привычек.

Мария Магдалина. Икона

Традиции и запреты праздника

К Марьиному дню поспевали различные ягоды, поэтому было принято отправляться в лес на сбор ежевики, черники, малины. Из ягод делали запасы варенья на зиму и варили компоты.

Согласно поверью, роса в этот день обладает омолаживающими чудодейственными свойствами. Девушки и женщины умывались росой, чтобы сохранить белизну лица.

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В день Марии Магдалины нельзя:

Работать в поле или саду. Предки опасались, что нарушившего запрет может ударить молнией.

Работать молодым девушкам – физический труд чреват проблемами со здоровьем.

Ссориться и выяснять отношения.

Связывать себя финансовыми обязательствами, брать в долг, оформлять кредит и т п.

Приметы дня