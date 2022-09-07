День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

Осеннее равноденствие 2022 / ua.depositphotos.com/

Осеннее равноденствие – это период перехода Солнца из Северного полушария в Южное. Это время, когда день и ночь равны в 2022 году.

После дня осеннего равноденствия световой день пойдет на убыль и достигнет своего "минимума" 22 декабря – день зимнего равноденствия. День и ночь сравняются снова уже в конце марта, в день весеннего равноденствия.

Когда осеннее равноденствие 2022

День осеннего равноденствия в 2022 году выпадает на 23 сентября. Оно состоится в 4:03 по киевскому времени. В Южном полушарии земного шара в день осеннего равноденствия начинается весна.

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Традиции в день осеннего равноденствия

Этот день у наших предков ознаменовывал дату окончания сбора урожая. На осеннее равноденствие устраивали шумные гуляния. Этот период праздников назывался Осенины. Хозяйки на 23 сентября старались подать на стол пирог с капустой, который сулил хороший финансовый год или с ягодами, для привлечения в жизнь любви.

Молодые девушки прибегали к любовной магии и гадали на суженого. Кроме того, считалось. Что если до восхода солнца умыться водой из родника – ждать сватов в течение года. Этот ритуал также помогал сохранить молодость и красоту.

Родниковой водой обливали и детей, чтобы отвести и недуги. Это делали прямо на пороге дома.

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Для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы между оконными рамами клади листы рябины. Гроздья рябины хранили и дома, как оберег от бессонницы и напастей.

Осеннее равноденствие 2022 – что нельзя делать

Наши предки в этот день придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя беды и неприятности. Среди основных табу дня:

нельзя желать зла, ссориться и ругаться – можно спугнуть свою удачу;

одалживать и брать в долг деньги;

начинать новое.

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