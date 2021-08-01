День подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открытки

В начале августа поздравьте закадычных подружек с помощью смс или открытки.
День подруг в Украине празднуют 1 августа. Этот праздник пришел к нам из Америки и очень полюбился украинцам. Оно и не удивительно, ведь это еще один повод для вечеринки с подругой в самый разгар лета!
Поднимите подругам настроение с помощью веселой открытки или душевного поздравления. Узнать, кто отмечает именины, можно в нашем материале День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка.
Праздновать День подруги можно по-разному. Устроить вечеринку, отправиться в ночной клуб или просто помечтать вместе в любимой кафешке – вариантов развития праздника тысячи. Чтобы вызвать улыбку на лице вашей "хранительницы секретов" подарите ей небольшой памятный подарок или букет цветов.
День подруги: поздравления
Подруга, поздравляю с нашим "профессиональным праздником"! Желаю тебе ярких моментов в жизни, чтобы ты всегда могла опереться на дружеское плечо, чтобы родные тебя всегда понимали и поддерживали. Пусть будет побольше искренних людей в друзьях, радуют новые яркие впечатления и жизнь преподносит только приятные сюрпризы.
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Дорогая моя подруга, родная и любимая! Поздравляю с Днем подруги! Желаю, чтобы ты всегда была любима, обожаема, чтобы тобой восхищались и любовались! Красоты тебе и здоровья, радости и веселья, больших успехов и множества удач! Пусть каждый твой день будет добрым, теплым и приятным! Пусть будут веселые встречи с друзьями, отдых шикарный и семейные праздники — все, чем богата жизнь, чем она нам дорога! Будь счастлива, моя милая, ненаглядная подруга!
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Поздравляю тебя с Днем подруги! Ты для меня не просто человек, с которым можно поговорить и посмеяться, ты — моя служба поддержки, понимания и совета. Спасибо тебе за всё. Я тобой очень дорожу. Желаю, чтобы наша дружба всегда оставалась жива и крепка. Желаю тебе счастливой жизни, а в ней пусть будет всё, что пожелаешь.
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Подруга с праздником! Не зря этот день назван международным, ведь дружба не зависит от пола, возраста, статуса и дня недели. Дружба — это что-то искреннее, какая-то химия между людьми. Я рада, что дружба у нас с тобой крепкая как фундамент.
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Поздравляю с Днем подруги, солнышко мое! Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновленной, а, главное — счастливой, подружка. А еще желаю волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений.
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Милая моя подруга сегодня наш с тобой праздник,
А помнишь, как раньше мы веселились, как сущие проказники!
Давай сегодня встретимся, поболтаем вместе вдвоем,
И узнаем, как сегодня мы с тобой интересно живем!
Пусть всегда тебе сопутствует удача и успех,
Ведь ты в нашей компании была всегда лучше всех!
Пусть в семье твоей царит всегда достаток и уют,
И любимые муж и дети всегда тебя дома ждут!
***
Здравствуй, милая подруга, мой самый близкий человек,
Я с тобой не виделась давно, кажется, что прошло сто лет!
И сегодня в День подруги повод есть нам повстречаться,
Веселиться, песни петь, танцевать и просто улыбаться!
Оставим в этот день все наши домашние дела,
И посидим в нашем кафе мы с тобой на ура!
Вспомним годы молодые, наши юные мечты,
Как тогда сегодня будем мы вдвоем, лишь я и ты!
***
Моя подруга дорогая,
С тобой так рада я дружить!
Я дружбой дорожу, ведь знаю,
С друзьями веселее жить!
Желаю крепнуть дружбе нашей,
Чтоб встреч нам радостных не счесть!
Давай, подруга, мы докажем,
Что среди женщин дружба есть!
***
День дружбы сегодня, подруга,
С тобою мы вместе отметим,
Без дружбы представить трудно,
Как жили бы люди на свете.
Ее не измерить деньгами
И ей нипочем километры,
Дружбы огонь не загасит
Ни дождь, ни холодный ветер.
Дружба в сердце горит,
Друзей теплом согревая,
Навечно с тобой сбережем
Ее мы, подруга родная.