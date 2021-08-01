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День подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открытки

1 августа 2021, 05:45

В начале августа поздравьте закадычных подружек с помощью смс или открытки.

Когда День подруги 2021
Когда День подруги 2021 / apkpure.com

День подруг в Украине празднуют 1 августа. Этот праздник пришел к нам из Америки и очень полюбился украинцам. Оно и не удивительно, ведь это еще один повод для вечеринки с подругой в самый разгар лета!

Поднимите подругам настроение с помощью веселой открытки или душевного поздравления. Узнать, кто отмечает именины, можно в нашем материале День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка.

Праздновать День подруги можно по-разному. Устроить вечеринку, отправиться в ночной клуб или просто помечтать вместе в любимой кафешке – вариантов развития праздника тысячи. Чтобы вызвать улыбку на лице вашей "хранительницы секретов" подарите ей небольшой памятный подарок или букет цветов.

День подруги: поздравления

Подруга, поздравляю с нашим "профессиональным праздником"! Желаю тебе ярких моментов в жизни, чтобы ты всегда могла опереться на дружеское плечо, чтобы родные тебя всегда понимали и поддерживали. Пусть будет побольше искренних людей в друзьях, радуют новые яркие впечатления и жизнь преподносит только приятные сюрпризы.

***

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Дорогая моя подруга, родная и любимая! Поздравляю с Днем подруги! Желаю, чтобы ты всегда была любима, обожаема, чтобы тобой восхищались и любовались! Красоты тебе и здоровья, радости и веселья, больших успехов и множества удач! Пусть каждый твой день будет добрым, теплым и приятным! Пусть будут веселые встречи с друзьями, отдых шикарный и семейные праздники — все, чем богата жизнь, чем она нам дорога! Будь счастлива, моя милая, ненаглядная подруга!

Когда День подруги 2021
День подруги картинки

***

Поздравляю тебя с Днем подруги! Ты для меня не просто человек, с которым можно поговорить и посмеяться, ты — моя служба поддержки, понимания и совета. Спасибо тебе за всё. Я тобой очень дорожу. Желаю, чтобы наша дружба всегда оставалась жива и крепка. Желаю тебе счастливой жизни, а в ней пусть будет всё, что пожелаешь.

***

Подруга с праздником! Не зря этот день назван международным, ведь дружба не зависит от пола, возраста, статуса и дня недели. Дружба — это что-то искреннее, какая-то химия между людьми. Я рада, что дружба у нас с тобой крепкая как фундамент.

День подруги 2021: открытки, картинки, поздравления
День подруги открытки
Когда день подруг 2021: открытки, картинки, поздравления
День подруг 1 августа

***

Поздравляю с Днем подруги, солнышко мое! Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновленной, а, главное — счастливой, подружка. А еще желаю волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений.

***

Милая моя подруга сегодня наш с тобой праздник,

А помнишь, как раньше мы веселились, как сущие проказники!

Давай сегодня встретимся, поболтаем вместе вдвоем,

И узнаем, как сегодня мы с тобой интересно живем!

Пусть всегда тебе сопутствует удача и успех,

Ведь ты в нашей компании была всегда лучше всех!

Пусть в семье твоей царит всегда достаток и уют,

И любимые муж и дети всегда тебя дома ждут!

***

Здравствуй, милая подруга, мой самый близкий человек,

Я с тобой не виделась давно, кажется, что прошло сто лет!

И сегодня в День подруги повод есть нам повстречаться,

Веселиться, песни петь, танцевать и просто улыбаться!

Оставим в этот день все наши домашние дела,

И посидим в нашем кафе мы с тобой на ура!

Вспомним годы молодые, наши юные мечты,

Как тогда сегодня будем мы вдвоем, лишь я и ты!

***

Моя подруга дорогая,

С тобой так рада я дружить!

Я дружбой дорожу, ведь знаю,

С друзьями веселее жить!

Желаю крепнуть дружбе нашей,

Чтоб встреч нам радостных не счесть!

Давай, подруга, мы докажем,

Что среди женщин дружба есть!

***

День дружбы сегодня, подруга,

С тобою мы вместе отметим,

Без дружбы представить трудно,

Как жили бы люди на свете.

Ее не измерить деньгами

И ей нипочем километры,

Дружбы огонь не загасит

Ни дождь, ни холодный ветер.

Дружба в сердце горит,

Друзей теплом согревая,

Навечно с тобой сбережем

Ее мы, подруга родная.

День подруг 2021
День подруг 2021
День подруги 2021: открытки, картинки, поздравления
День подруги открытки
Когда день подруги 20216 открытки, картинки, плздравления
Когда день подруги 2021
День подруги 2021: открытки, картинки и поздравления
День подруги картинки и поздравления

праздник День подруги
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