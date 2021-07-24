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День торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки

24 июля 2021, 15:31

Поздравления с Днем торговли своими словами и в стихах, коротких смс и красивых картинках - в подборке Главреда

День торговли в Украине 2021
День торговли в Украине 2021 / europeservice.com.ua

Ежегодно свой профессиональный праздник работники торговли отмечают в последнее воскресение июля. День работников торговли установлен в Украине праздником указом президента от 5 июня 1995 года.

В этом году работники торговли будут отмечать свой день 25 июля. В Украине – не много не мало – 3,5 млн людей задействованы в сфере торговли. И большинство из них – женщины. Поздравьте родных, знакомых или коллег с профессиональным праздником с помощью милой открытки или душевной смски.

Про нерабочие дни августа можно почитать в нашем материале: Выходные в августе 2021: сколько отдыхаем на День Независимости.

День торговли: поздравления своими словами и в стихах

Поздравляем всех работников торговли! Желаем всегда быть во всеоружии и встречать многочисленных покупателей обезоруживающей улыбкой. Пускай в книге "отзывов и предложений" будут только добрые слова. А стабильная выручка и постоянные клиенты будут доказательством вашего успеха. Пускай ваши доходы всегда перевешивают чашу весов доходов ваших конкурентов. Отличной торговли и жизненного благополучия.

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Поздравляю с Днем работников торговли! Без вас нельзя представить своей жизни, вы — основа благополучной экономики и процветания страны! Желаю благодарных и приятных покупателей, высокой выручки, хороших условий труда. Пускай ваше дело приносит удовольствие, хороший доход и пользу обществу!

***

Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха, желаю стать настоящим асом в сфере торговли!

День торговли 2021 в Украине: поздравления, картинки , открытки
День работника торговли 2021

***

В день работника торговли желаю со всех сторон доходов и прибыли сверх нормы. Пусть жизнь наполнена будет счастливыми днями, весёлыми моментами, крепким здоровьем, уважением и благодарностью окружающих, приятными событиями и постоянной удачей.

День торговли 2021 в Украине: картинки, поздравления и открытки
День торговли 2021 картинки

***

С Днем Работников Торговли

Поздравляем мы коллег!

Крепким будет пусть здоровье,

На работе ждет успех.

Покупателей побольше,

Полной касса чтоб была,

Сил, терпения, удачи

И душевного тепла!

***

С днем работников торговли

Вас, коллеги, поздравляю!

Чтоб успешнее работать,

Вам терпения желаю.

Пускай труд приносит радость,

И семья стоит пусть твердо.

Чтоб, не проявляя слабость,

Мы продать смогли хоть черта!

Прикольные открытки с днем торговли gif

***

Всем коллегам в день торговли

Крупных прибылей желаю,

И пусть деньги бесконтрольно

К вам в карман всегда ныряют.

Благодарный покупатель

Пусть купает в комплиментах,

И зарплаты показатель

Возрастёт на сто процентов!

***

С Днем торговли! Большого успеха!

Пусть всегда выполняются планы!

Пусть налоги не будут помехой,

И достаток растет постоянно!

Никогда не нуждаться в рекламе,

Даже если продукт еще новый!

Пусть клиенты находятся сами,

Возвращаются снова и снова!

Торговать – в этом нужно призванье,

Только лучшие будут в почете!

Новых сил, ярких встреч, процветанья!

Счастья в жизни, удачи в работе!

День торговли 2021 в Украине: поздравления, открытки и картинки
День торговли 2021 поздравления и картинки
День торговли 2021 в Украине: картинки, открытки, поздравления
День торговки картинки
День торговли 2021 в Украине: поздравления, картинки и открытки
День торговли 2021 поздравления и открытки

праздник День торговли
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