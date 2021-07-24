День торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки

Поздравления с Днем торговли своими словами и в стихах, коротких смс и красивых картинках - в подборке Главреда
Ежегодно свой профессиональный праздник работники торговли отмечают в последнее воскресение июля. День работников торговли установлен в Украине праздником указом президента от 5 июня 1995 года.
В этом году работники торговли будут отмечать свой день 25 июля. В Украине – не много не мало – 3,5 млн людей задействованы в сфере торговли. И большинство из них – женщины. Поздравьте родных, знакомых или коллег с профессиональным праздником с помощью милой открытки или душевной смски.
Про нерабочие дни августа можно почитать в нашем материале: Выходные в августе 2021: сколько отдыхаем на День Независимости.
День торговли: поздравления своими словами и в стихах
Поздравляем всех работников торговли! Желаем всегда быть во всеоружии и встречать многочисленных покупателей обезоруживающей улыбкой. Пускай в книге "отзывов и предложений" будут только добрые слова. А стабильная выручка и постоянные клиенты будут доказательством вашего успеха. Пускай ваши доходы всегда перевешивают чашу весов доходов ваших конкурентов. Отличной торговли и жизненного благополучия.
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Поздравляю с Днем работников торговли! Без вас нельзя представить своей жизни, вы — основа благополучной экономики и процветания страны! Желаю благодарных и приятных покупателей, высокой выручки, хороших условий труда. Пускай ваше дело приносит удовольствие, хороший доход и пользу обществу!
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Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха, желаю стать настоящим асом в сфере торговли!
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В день работника торговли желаю со всех сторон доходов и прибыли сверх нормы. Пусть жизнь наполнена будет счастливыми днями, весёлыми моментами, крепким здоровьем, уважением и благодарностью окружающих, приятными событиями и постоянной удачей.
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С Днем Работников Торговли
Поздравляем мы коллег!
Крепким будет пусть здоровье,
На работе ждет успех.
Покупателей побольше,
Полной касса чтоб была,
Сил, терпения, удачи
И душевного тепла!
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С днем работников торговли
Вас, коллеги, поздравляю!
Чтоб успешнее работать,
Вам терпения желаю.
Пускай труд приносит радость,
И семья стоит пусть твердо.
Чтоб, не проявляя слабость,
Мы продать смогли хоть черта!
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Всем коллегам в день торговли
Крупных прибылей желаю,
И пусть деньги бесконтрольно
К вам в карман всегда ныряют.
Благодарный покупатель
Пусть купает в комплиментах,
И зарплаты показатель
Возрастёт на сто процентов!
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С Днем торговли! Большого успеха!
Пусть всегда выполняются планы!
Пусть налоги не будут помехой,
И достаток растет постоянно!
Никогда не нуждаться в рекламе,
Даже если продукт еще новый!
Пусть клиенты находятся сами,
Возвращаются снова и снова!
Торговать – в этом нужно призванье,
Только лучшие будут в почете!
Новых сил, ярких встреч, процветанья!
Счастья в жизни, удачи в работе!