Как пройдут праздничные службы на Пасху: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ дали ответ

Освящение продуктов на Пасху начнется еще в субботу, чтобы не допустить столпотворения прихожан в храмах.
Карантин на Пасху в Украине решили ослабить. Но представители украинских церквей все равно заверяют, что праздничные пасхальные службы пройдут с соблюдением всех норм, правил и требований.
В частности, освящение продуктов на Пасху начнется еще в субботу (около полудня), чтобы не допустить столпотворения прихожан в храмах.
Также все конфессии проведут интернет-трансляции своих пасхальных богослужений.
Украинская православная церковь
Богослужения УПЦ МП можно будет послушать онлайн или на улице возле храма, пишет РБК-Украина.
Освящение блюд тут закончится примерно в обед воскресенья.
Православная церковь Украины
В храмах ПЦУ количество мест будет ограничено. Святить пасхальные корзины будут на улице – с соблюдением необходимой дистанции.
Также часть куличей священнослужители ПЦУ будут освящать прямо на заводах и в магазинах, чтобы прихожане могли сами решить: идти ли в храм.
Украинская греко-католическая церковь
В храмах УГКЦ часть прихожан сможет слушать литургию возле храма на улице – благодаря специальной озвучке. В самих храмах будут стоять санитайзеры, находиться там можно лишь в масках.
Также священники будут следить за количеством людей на территории и соблюдением дистанции.
Карантин на Пасху в Украине: новости
- 30 апреля стало известно, что красная зона карантина в Украине станет меньше. Из нее могут выйти Киевская и Винницкая области.
- Жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.
- В то же время карантин в Украине могут продлить и после 30 июня. Как заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, все зависит от самих украинцев. Он призвал граждан соблюдать карантинные нормы.