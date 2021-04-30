Как пройдут праздничные службы на Пасху: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ дали ответ

Пасха 2021 в Украине пройдет онлайн: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ / УНИАН

Карантин на Пасху в Украине решили ослабить. Но представители украинских церквей все равно заверяют, что праздничные пасхальные службы пройдут с соблюдением всех норм, правил и требований.

В частности, освящение продуктов на Пасху начнется еще в субботу (около полудня), чтобы не допустить столпотворения прихожан в храмах.

Также все конфессии проведут интернет-трансляции своих пасхальных богослужений.

Украинская православная церковь

Богослужения УПЦ МП можно будет послушать онлайн или на улице возле храма, пишет РБК-Украина.

Освящение блюд тут закончится примерно в обед воскресенья.

Православная церковь Украины

В храмах ПЦУ количество мест будет ограничено. Святить пасхальные корзины будут на улице – с соблюдением необходимой дистанции.

Также часть куличей священнослужители ПЦУ будут освящать прямо на заводах и в магазинах, чтобы прихожане могли сами решить: идти ли в храм.

Украинская греко-католическая церковь

В храмах УГКЦ часть прихожан сможет слушать литургию возле храма на улице – благодаря специальной озвучке. В самих храмах будут стоять санитайзеры, находиться там можно лишь в масках.

Также священники будут следить за количеством людей на территории и соблюдением дистанции.

Карантин на Пасху в Украине: новости