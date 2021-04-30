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Как пройдут праздничные службы на Пасху: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ дали ответ

30 апреля 2021, 11:07
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Освящение продуктов на Пасху начнется еще в субботу, чтобы не допустить столпотворения прихожан в храмах.

Пасха 2021 в Украине пройдет онлайн ПЦУ, УПЦ и УГКЦ
Пасха 2021 в Украине пройдет онлайн: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ / УНИАН

Карантин на Пасху в Украине решили ослабить. Но представители украинских церквей все равно заверяют, что праздничные пасхальные службы пройдут с соблюдением всех норм, правил и требований.

В частности, освящение продуктов на Пасху начнется еще в субботу (около полудня), чтобы не допустить столпотворения прихожан в храмах.

Также все конфессии проведут интернет-трансляции своих пасхальных богослужений.

Украинская православная церковь

Богослужения УПЦ МП можно будет послушать онлайн или на улице возле храма, пишет РБК-Украина.

Освящение блюд тут закончится примерно в обед воскресенья.

Православная церковь Украины

В храмах ПЦУ количество мест будет ограничено. Святить пасхальные корзины будут на улице – с соблюдением необходимой дистанции.

Также часть куличей священнослужители ПЦУ будут освящать прямо на заводах и в магазинах, чтобы прихожане могли сами решить: идти ли в храм.

Украинская греко-католическая церковь

В храмах УГКЦ часть прихожан сможет слушать литургию возле храма на улице – благодаря специальной озвучке. В самих храмах будут стоять санитайзеры, находиться там можно лишь в масках.

Также священники будут следить за количеством людей на территории и соблюдением дистанции.

Карантин на Пасху в Украине: новости

  • 30 апреля стало известно, что красная зона карантина в Украине станет меньше. Из нее могут выйти Киевская и Винницкая области.
  • Жесткий карантин в Киеве отменили. С 1 мая в Киеве возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы.
  • В то же время карантин в Украине могут продлить и после 30 июня. Как заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, все зависит от самих украинцев. Он призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

УГКЦ УПЦ МП ПЦУ новости Украины Пасха 2021
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