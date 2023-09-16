Какой праздник 16 сентября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник 16 сентября и что эта дата значит для Украины.

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Какой праздник 16 сентября / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 16 сентября годами ранее и какой праздник 16 сентября отмечают в Украине.

16 сентября что случилось – день в истории мира и Украины

16 сентября 1914 года 2500 сечевых стрельцов украинского добровольческого легиона поклялис в верности борьбе за освобождение Украины.

В 1975 году 16 сентября Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. 16 сентября 2000 года – День памяти (пропажи) журналиста Георгия Гонгадзе. В 2022 году 16 сентября началас активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения "Вставай, Украина!".

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Какой праздник 16 сентября в Украине и мире

16 сентября отмечается Международный день охраны озонового шара, также Международный день уборки прибрежных территорий и Всемирный день донора Костного мозга. В Украине 16 сентября отмечается День фармацевта, День изобретателя и рационализатора.

Какой сегодня церковный праздник 16 сентября

В Церкви в этот день чтится память великомученицы Евфимии. Жила она в начале 4 столетия, правитель Халькидона пытался ее соблазнить, однако после отказа Евфимию, как христианку, поддали пыткам, после чего кинули к диким зверям, которые не съели её, а прильнули. Следом за этим голос с небес позвал Евфимию к себе и она умерла. В момент смерти в городе прошло землетрясение, которое уничтожило языческие храмы.

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