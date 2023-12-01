Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 2 декабря, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (You Belong In Longmont), slavinfo.dn.ua

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 2 декабря.

Что произошло 2 декабря в истории – Украина и мир

1870 год - Рим провозглашен столицей Королевства Италия.

1934 год - в СССР издано официальное постановление о терроре.

видео дня

1960 год - на металлургическом заводе им. Ленина в Кривом Роге задули доменную печь "Криворожская-Комсомольская" - тогда крупнейшую в мире.

1971 год - образовалась Федерация Объединенных Арабских Эмиратов.

1991 год - независимость Украины признали первыми Канада и Польша.

2001 год - одно из крупнейших банкротств в мировой истории: крупнейшая нефтяная корпорация США "Enron" объявила о своем банкротстве.

Какой праздник 2 декабря в мире и Украине

Праздники в Украине:

Всемирный день компьютерной грамотности

Праздники в мире:

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день модельной железной дороги

День беспородной собаки

День специального образования

Кто празднует именины 2 декабря

Согласно новому церковному календарю 2 декабря в Украине именины празднуют: Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков

Какой сегодня церковный праздник 2 декабря

Согласно новому церковному календарю 2 декабря - пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии Хиосской.

Пророк Аввакум проживал в VII веке до н.э. в период вавилонского плена евреев. Пророк известен своими пророчествами и книгой "Книга пророка Аввакума", где отражены его беседы с Богом и противостояние беззаконию своего времени.

Преподобный Афанасий живший в IV веке в Византийской империи, был ярым сторонником ортодоксального христианского учения и столкнулся с распространенной ересью арианства, отрицающей божественность Христа. Он принял активное участие в Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году, где была утверждена Никейская символ веры.

Миропия Хиосская была ранней христианкой и мученицей, жившей на острове Хиос. Подвергнута преследованиям за свою веру, она отказалась отречься от христианства. Миропия стала символом стойкости перед лицом гонений и была признана святой в православной церкви.

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