Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 2 декабря.
Что произошло 2 декабря в истории – Украина и мир
1870 год - Рим провозглашен столицей Королевства Италия.
1934 год - в СССР издано официальное постановление о терроре.
1960 год - на металлургическом заводе им. Ленина в Кривом Роге задули доменную печь "Криворожская-Комсомольская" - тогда крупнейшую в мире.
1971 год - образовалась Федерация Объединенных Арабских Эмиратов.
1991 год - независимость Украины признали первыми Канада и Польша.
2001 год - одно из крупнейших банкротств в мировой истории: крупнейшая нефтяная корпорация США "Enron" объявила о своем банкротстве.
Какой праздник 2 декабря в мире и Украине
Праздники в Украине:
- Всемирный день компьютерной грамотности
Праздники в мире:
- Международный день борьбы за отмену рабства
- Международный день модельной железной дороги
- День беспородной собаки
- День специального образования
Кто празднует именины 2 декабря
Согласно новому церковному календарю 2 декабря в Украине именины празднуют: Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков
Какой сегодня церковный праздник 2 декабря
Согласно новому церковному календарю 2 декабря - пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии Хиосской.
Пророк Аввакум проживал в VII веке до н.э. в период вавилонского плена евреев. Пророк известен своими пророчествами и книгой "Книга пророка Аввакума", где отражены его беседы с Богом и противостояние беззаконию своего времени.
Преподобный Афанасий живший в IV веке в Византийской империи, был ярым сторонником ортодоксального христианского учения и столкнулся с распространенной ересью арианства, отрицающей божественность Христа. Он принял активное участие в Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году, где была утверждена Никейская символ веры.
Миропия Хиосская была ранней христианкой и мученицей, жившей на острове Хиос. Подвергнута преследованиям за свою веру, она отказалась отречься от христианства. Миропия стала символом стойкости перед лицом гонений и была признана святой в православной церкви.
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