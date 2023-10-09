Какой праздник сегодня 9 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 9 октября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня церковный праздник / Коллаж Главред, фото flickr (.Ines), akafistnik

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 9 октября.

Что произошло 9 октября в истории – Украина и мир

1655 - победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком возле Львова;

1874 - создание Всемирного почтового союза;

видео дня

1928 - во Львове основана греко-католическая Богословская академия;

1963 - в воздух впервые поднялся вертолет Ми-8.

Какой праздник 9 октября в Украине и мире

Праздники в мире:

Всемирный день почты. Именно в этот день в 1874 году 22 страны объединились, чтобы создать Всемирный почтовый союз. Уже тогда в мире возникла острая необходимость в развитии уникальной международной структуры, которая обеспечила бы свободное передвижение почтовых отправлений по всей планете. Почтовые услуги остаются актуальными и в наше время. В настоящее время в состав Всемирного почтового союза входят 192 страны, включая Украину.

Праздники в Украине:

День риелтора. Праздник был создан еще в 2000 году, а сама дата была неофициально установлена на первом всеказахстанском съезде специалистов по недвижимости в 1999 году. Эти эксперты работают в сфере недвижимости и играют важную роль в заключении соглашений о купле-продаже, аренде и других сделках, связанных с недвижимостью.

Какой сегодня церковный праздник 9 октября

Согласно новому церковному календарю 9 октября в Украине празднуют День апостола Иакова Алфиевого.

Родившийся в городе Капернауме, который находится в современном Израиле, апостол Иаков был одним из ближайших последователей Иисуса Христа. Церковь считает его братом апостола Иуды Иакова, также известного как Тадей. Информация о жизни апостола Иакова остается крайне ограниченной. Известно только, что он активно участвовал в миссионерской деятельности, проповедуя слово Христа.

Существуют церковные легенды, которые утверждают, что апостол Иаков проводил проповеди в различных регионах, включая Иудею и Сирию. Также говорится, что он основал апостольскую кафедру в Тель-Батнане (современный город Суруч в Турции), где, согласно этим преданиям, он ушел из этой жизни.

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