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Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
9 октября 2023, 09:41 обновлено 9 октября, 09:41
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 10 октября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви
Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото argumenti.kg, flickr (Angelos Konstantinidis)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 10 октября.

Что произошло 10 октября в истории – Украина и мир

1911 год - в Китае свергнута монархия, Сунь Ятсен провозгласил республику;

1932 год - в Запорожье запустили Днепро ГЭС;

видео дня

1943 год - Джордж Оруэлл, английский писатель впервые употребил термин "Холодная война" (эссе "Вы и атомная бомба");

1943 год - президиум Верховного Совета СССР принял указ об учреждении ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней;

1948 год - запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия Р-1, созданная под руководством Сергея Королева.

1964 год - в Токио начались XVIII Олимпийские игры;

2022 год - первый массированный ракетный удар России по энергетической инфраструктуре Украины, а также самый массовый ракетный удар с начала полномасштабного вторжения.

Какой праздник 10 октября в Украине и мире

Праздники в мире:

  • Всемирный день психического здоровья

Праздники в Украине:

  • День работников стандартизации и метрологии Украины

Какой сегодня церковный праздник 10 октября

Согласно новому церковному календарю, 10 октября - День мучеников Евлампия и Евлампии.

В IV веке в городе Никомидии жили святые мученики Евлампий и Евлампия, брат и сестра по крови. Когда император Максимиан издал указ, обрекающий каждого христианина на смерть, Евлампий воспротивился этой мере, считая ее несправедливой. Он выразил свое возмущение тем, что император направляет свои усилия против собственных подданных, вместо того чтобы сражаться с внешними врагами страны.

Евлампий был призван на суд и требовалось, чтобы он отрекся от своей христианской веры. Он отказался, и за это его подвергли жестоким пыткам с использованием железных инструментов. Перед судьями явилась сестра Евлампия, Евлампия, и объявила, что она тоже исповедует христианскую веру. После долгих пыток Евлампия обезглавили, а сестра Евлампия скончалась от страданий.

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