Какой праздник завтра 14 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 14 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой церковный праздник 14 ноября / Коллаж Главред, фото freepik, Спутник Литва

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 14 ноября.

Что произошло 14 ноября в истории – Украина и мир

1918 год - пытаясь заручиться поддержкой Антанты, гетман Скоропадский провозгласил федерацию Украинского Государства с будущей небольшевистской Россией, что стало одной из легитимаций антигетманского восстания, не будучи его причиной.

1920 год - Правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику.

видео дня

1939 год - Верховная Рада УССР утвердила Закон о так называемом "воссоединении" (аннексию) Западной Украины с УССР.

1968 год - Первая в Европе трансплантация легкого.

1999 год - на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005.

2005 год - Корпорация Boeing объявила о старте производства самолета Boeing 747-8.

Какой праздник 14 ноября в мире

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Какой сегодня церковный праздник 14 ноября

14 ноября в церковном календаре отмечается день памяти святого апостола Филиппа. Он был самым юным учеником Иисуса Христа, углублялся в изучение Священного Писания и возвещал Евангелие в Фригии и Скифии. Святого Филиппа почитали за его жизни за способность творить чудеса, в том числе за воскрешение младенца. Он обратился к христианству после того, как стал свидетелем воскресения Христа, и начал проповедовать о Иисусе, исцеляя болезни. Однажды он излечил жену антипата от укуса ядовитой змеи, она рассказала об этом своему мужу, который опасался распространения веры и приказал сжечь дом, где тогда проживал Филипп. Апостол скончался в страшных мучениях.

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