Какой праздник завтра 15 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 15 ноября.
Что произошло 15 ноября в истории – Украина и мир
1918 год - началось возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского.
1990 год - после отмены Верховным Советом СССР 6-й статьи Конституции СССР, которая удерживала для КПСС монополию на власть, Министерством юстиции УССР была зарегистрирована первой в Украине как политическая партия Украинская республиканская партия.
2004 год - на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины - В. Ющенко и В. Януковича.
2012 год - Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК КПК.
2022 год - По данным ООН, население Земли достигло 8 млрд. человек.
Какой праздник 15 ноября в мире
- Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
- День вторичной переработки
Кто празднует именины 15 ноября
Согласно новому церковному календарю 15 ноября в Украине именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Хома.
Какой сегодня церковный праздник 15 ноября
Согласно новому церковному календарю 15 ноября - день памяти Гурия и Самона. Святые Гурий и Самон принадлежат к числу первых христиан, живших в III веке в период преследований христиан. Они были известны своей непоколебимой верой в Христа и отказом поклоняться языческим богам. Их стойкость в вере привела к тому, что они стали мучениками.
День памяти Гурия и Самона стал символом мученичества и преданности христианства даже в трудных и опасных условиях. В этот день христиане вспоминают жертвенность святых и стремятся черпать вдохновение из их примера в своей собственной вере.
Также в этот день отмечают день памяти преподобного Паисия. Преподобный Паисий Величковский был известен своими подвигами в области духовной жизни и практики монашества. Он был сторонником "паломничества к сердцу" - практики молитвенной сосредоточенности и внутреннего обращения к Богу. Его наставления и духовные труды оказали значительное влияние на монашество и православную традицию.
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