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Какой праздник завтра 15 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
14 ноября 2023, 09:16
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 15 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.
Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото freepik, diomedes2.livejournal.com

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 15 ноября.

Что произошло 15 ноября в истории – Украина и мир

1918 год - началось возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского.

1990 год - после отмены Верховным Советом СССР 6-й статьи Конституции СССР, которая удерживала для КПСС монополию на власть, Министерством юстиции УССР была зарегистрирована первой в Украине как политическая партия Украинская республиканская партия.

видео дня

2004 год - на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины - В. Ющенко и В. Януковича.

2012 год - Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК КПК.

2022 год - По данным ООН, население Земли достигло 8 млрд. человек.

Какой праздник 15 ноября в мире

  • Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
  • День вторичной переработки

Кто празднует именины 15 ноября

Согласно новому церковному календарю 15 ноября в Украине именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Хома.

Какой сегодня церковный праздник 15 ноября

Согласно новому церковному календарю 15 ноября - день памяти Гурия и Самона. Святые Гурий и Самон принадлежат к числу первых христиан, живших в III веке в период преследований христиан. Они были известны своей непоколебимой верой в Христа и отказом поклоняться языческим богам. Их стойкость в вере привела к тому, что они стали мучениками.

День памяти Гурия и Самона стал символом мученичества и преданности христианства даже в трудных и опасных условиях. В этот день христиане вспоминают жертвенность святых и стремятся черпать вдохновение из их примера в своей собственной вере.

Также в этот день отмечают день памяти преподобного Паисия. Преподобный Паисий Величковский был известен своими подвигами в области духовной жизни и практики монашества. Он был сторонником "паломничества к сердцу" - практики молитвенной сосредоточенности и внутреннего обращения к Богу. Его наставления и духовные труды оказали значительное влияние на монашество и православную традицию.

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