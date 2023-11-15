Какой праздник завтра 16 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 16 ноября.
Что произошло 16 ноября в истории – Украина и мир
1918 год - Королевство Венгрия, которое до этого было частью Австро-Венгерской Империи, провозглашено республикой.
1920 год - части Армии УНР после ожесточенных боев с большевиками получили Деражню.
1924 год - начала вещание первая украинская радиостанция - Украинское радио.
1999 год - учреждена Премия Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.
2002 год - Президент Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.
2010 год - помолвка принца Уильяма и Кейт, принца и принцессы Уэльских
Какой праздник 16 ноября в мире и Украине
Праздники в Украине:
- День работников радио, телевидения и связи Украины
- Всемирный День пуговиц
Праздники в мире:
- Международный день толерантности
- Международный день борьбы с анорексией
Кто празднует именины 16 ноября
Согласно новому церковному календарю 16 ноября в Украине именины празднуют: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор и Ян.
Какой сегодня церковный праздник 16 ноября
Согласно новому церковному календарю 16 ноября - святого апостола Матфея.
Святой апостол Матфей был одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом для того, чтобы быть его учениками и ближайшими последователями. Апостол Матфей был прежде налоговым сборщиком, прежде чем ответил на призыв Иисуса и последовал за Ним. По традиции, после событий Пятидесятницы и распространения христианства, апостол Матфей проповедывал Евангелие и служил в различных областях, прежде чем подвергнуться мученической кончине.
Символом святого апостола Матфея в христианском искусстве часто является человек или ангел, так как его Евангелие начинается с родословия Иисуса Христа. В православной церкви праздник святого апостола Матфея сопровождается службой и чтением его Евангелия, в котором он описывает жизнь и учение Иисуса.
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