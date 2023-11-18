Какой праздник завтра 19 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 19 ноября.
Что произошло 19 ноября в истории – Украина и мир
1190 год - основан Тевтонский орден.
1891 год - в Германской империи продали первую игрушечную железную дорогу.
1921 год - создан Укрмет - центральная метеорологическая служба Украины.
1942 год - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
2005 год - Сенат США поддержал законопроект об отмене торговых ограничений в отношении Украины, известных как поправка Джексона - Вейника.
2012 год - в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.
Какой праздник 19 ноября в мире и Украине
Праздники в Украине:
- День работников сельского хозяйства
- День работников гидрометеорологической службы Украины
Праздники в мире:
- Всемирный день гражданина
- Международный день цельного зерна
- Всемирный день предотвращения насилия над детьми
- День женщин-предпринимателей
- Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
- День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя
Кто празднует именины 19 ноября
Согласно новому церковному календарю 19 ноября в Украине именины празднуют: Авдей, Адриан, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков и Ян.
Какой сегодня церковный праздник 19 ноября
Согласно новому церковному календарю 19 ноября - День памяти святого Авдея. День памяти святого Авдея отмечается в христианской традиции и посвящен одному из библейских пророков. Святой Авдий, чье имя в переводе с иврита означает "слуга Господень" или "поклонник Господа", является автором книги Авдия, одной из книг Двенадцати малых пророков Ветхого Завета.
Его книга, самая короткая в Ветхом Завете, содержит пророчество о грядущем суде над Идумеей (Эдомом) и восстановлении Израиля. Сюжет книги фокусируется на обличении Эдома за его гордыню и враждебность по отношению к Израилю.
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