Какой праздник завтра 19 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 19 ноября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото Википедия, flickr (Teknotika)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 19 ноября.

Что произошло 19 ноября в истории – Украина и мир

1190 год - основан Тевтонский орден.

1891 год - в Германской империи продали первую игрушечную железную дорогу.

видео дня

1921 год - создан Укрмет - центральная метеорологическая служба Украины.

1942 год - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

2005 год - Сенат США поддержал законопроект об отмене торговых ограничений в отношении Украины, известных как поправка Джексона - Вейника.

2012 год - в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Какой праздник 19 ноября в мире и Украине

Праздники в Украине:

День работников сельского хозяйства

День работников гидрометеорологической службы Украины

Праздники в мире:

Кто празднует именины 19 ноября

Согласно новому церковному календарю 19 ноября в Украине именины празднуют: Авдей, Адриан, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков и Ян.

Какой сегодня церковный праздник 19 ноября

Согласно новому церковному календарю 19 ноября - День памяти святого Авдея. День памяти святого Авдея отмечается в христианской традиции и посвящен одному из библейских пророков. Святой Авдий, чье имя в переводе с иврита означает "слуга Господень" или "поклонник Господа", является автором книги Авдия, одной из книг Двенадцати малых пророков Ветхого Завета.

Его книга, самая короткая в Ветхом Завете, содержит пророчество о грядущем суде над Идумеей (Эдомом) и восстановлении Израиля. Сюжет книги фокусируется на обличении Эдома за его гордыню и враждебность по отношению к Израилю.

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