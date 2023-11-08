Какой сегодня праздник 8 ноября: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, какая дата 8 ноября и что происходило в этот день годами ранее в Украине и мире.
Какая дата 8 ноября – день в истории
В этот день в 1927 году заложили первый камень Днепровской гидроэлектростанции. В 1960 году в этот день президента Джона Кеннеди выбрали 35-м президентом США. Во Львове в 1997 году открыли памятник жертвам коммунистических преступлений. В 2016 года в США в этот день на выборах победил Дональд Трамп.
Что за праздник 8 ноября в Украине и мире
8 ноября отмечается Всемирный день урбанизма, также Международный день пианиста. Помимо прочего, этот день называется Всемирным днем без WiFi и Международным днем радиологии. А вот в Китае, например, 8 ноября – день журналиста.
Что за церковный праздник 8 ноября
В этот день в церкви чтят память Дмитрия Солунского Мироточца. Он проповедовал свою веру и призвал к ней многих жителей Фессалоников. За что его посадили в тюрьму и казнили по приказу императора.
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