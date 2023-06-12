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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 июня

Сергей Кущ
12 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 12 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 июня
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник 12 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 12 июня

День работника фондового рынка в Украине в официальном календаре профессиональных праздников страны появился в 2008 году.

11 марта того года Виктор Ющенко, занимавший должность главы государства, подписал указ №202/2008, устанавливающий этот новый праздник. В указе отмечается, что новая дата была введена в связи с "значительным вкладом работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, а также их ролью в привлечении инвестиций в экономику Украины и улучшении инвестиционного климата".

Какой церковный праздник 12 июня?

Преподобного Исаакия исповедника.

Преподобный Исаакий, живший в IV веке, принял монашеский постриг и вел подвиг в пустыне. Во времена правления императора Валента (364-378), который был сторонником ереси Ария, начались гонения на православных, при которых храмы закрывались и разрушались. Узнав о преследованиях, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы поддержать и утешить православных верующих.

В это время варвары-готы, проживавшие вблизи Дуная, начали войну с империей. Они захватили Фракию и двинулись в сторону Константинополя. Когда император Валент с войском выходил из столицы, преподобный Исаакий обратился к нему и сказал: "Царь, отдай храмы православным, и Господь поможет тебе!" Но император не обратил внимания на слова монаха и уверенно продолжал свой путь. Преподобный Исаакий трижды повторил свою просьбу и пророчество.

Раздосадованный император приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, поросший колючим терновником. Внизу оврага было болото, и невозможно было выйти из него. Однако, благодаря Божьей помощи, преподобный остался жив и выбрался из оврага.

Кто родился 12 июня?

12 июня родились: Энтони Иден (Роберт Иден), британский политик, министр иностранных дел Великобритании в годы 2-й Мировой войны, премьер-министр. Виджи Артур, американский фотожурналист украинского происхождения. Имел международную известность. Матуловна Антонина (Матуль), украинская писательница.

День ангела 12 июня (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Исаак, Никонор, Василий, Яков. Интересно, что День ангела 12 июня не празднуют женщины.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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