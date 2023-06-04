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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 4 июня

Сергей Кущ
4 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 4 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 4 июня
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 4 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник 4 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 4 июня

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины — государственный памятный день в Украине, который отмечается ежегодно 4 июня и был введен для памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны с 2014 года решением Верховной Рады Украины 1 июня 2021 года.

Международный день борьбы с кариесом учрежден по инициативе стоматологов и призван обратить внимание людей на проблему состояния зубов.

Какой церковный праздник 4 июня?

Троица, также известная как Святая Троица, представляет собой христианский праздник, посвященный таинственному триединству Бога в Отце, Сыне и Святом Духе. Согласно верованию, которое приносит этот праздник, Бог является единым, но существует в трех неотделимых и равных по сути лицах.

Троица занимает важное место в христианстве. Она была сформулирована в 4-5 веках и была принята как стандартная вера христианской церкви. За время существования христианства было проведено множество изучений, которые вносят свой вклад в понимание и признание этого учения.

Кто родился 4 июня?

4 июня родились: Вячеслав Кернозенко, украинский футболист, Константин Калмыков, украинский хоккеист, Лукас Подольски, немецкий футболист, Александр Петраковский, украинский офицер, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

День ангела 4 июня (именины)

В этот день именины празднуют Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел.Сегодня именины празднуют женщины с именем София.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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