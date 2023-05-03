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Когда будет Яблочный и Медовый Спас: даты, традиции и история праздников

Андрей Ганчук
3 мая 2023, 14:31
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Какого числа в августе Яблочный Спас, какая история праздника, его традиции, и что принято делать в этот день – читайте в материале Главреда.
Фрукты, мед
Фрукты, мед, вода – вот, что святят в церкви на Яблочный спас / ua.depositphotos.com

Православные христиане в Украине в августе отмечают три праздника в честь Иисуса Христа – Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас. Медовый празднуется 14 августа, Яблочный 23-го, а Ореховый спас 2023, народное название Третьего Спаса, 29 августа. В праздничные дни при посещении церкви принято освящать в храмах фрукты, мед и хлеб.

Медовый спас 2023 – дата и традиции

Первый Спас – Медовый. Если вы не знаете, какого числа медовый Спас, то помните, что он наступает 14 августа. В этот день православная церковь чтит память трех святынь – Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери и начинается Успенский пост. Предки считали, что на Медовый Спас можно собирать мед, но употреблять в пищу его можно лишь после освящения в храме.

Медовый спас называют и Маковеем, поскольку в этот период люди собирали на полях первый урожай мака, а освящение воды они проводили сразу в водоемах. Именно поэтому Медовый Спас называется еще и Мокрым.

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Хозяйки в этот день выпекали пироги с маком, собирали цветы в букеты и несли их в церковь, чтобы там освятить. В народе считали, что кто съест кусочек освященного пирога с маком, тот не будет весь год болеть.

Яблочный спас 2023 – что нужно делать

Вторым считается Яблочный Спас, который наступает 19 августа. У православных христиан в этот день большой праздник – Преображение Господне. Люди стараются посещать храм и церковные службы.

Когда Яблочный Спас, в народе начинали сбор яблок, груш, и проводили их заготовку на зиму. Фрукты освящались в церкви, после чего их можно было кушать свежими, варить варенья, компоты и добавлять в пироги.

Ореховый спас 2023 – что святить

Третий Спас является церковным праздником, посвященным переносу Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году с Эдессы в Константинополь. Образ считается Нерукотворным, так как он образовался после того как Иисус приложил полотно к лицу, и Его лик чудным образом на нем отразился. Поэтому в народе праздник называют еще и Нерукотворным Спасом и Спасом на холсте.

Третий Спас, который бывает 29 августа, называют Ореховым Спасом, потому что в конце августа собирают созревшие лесные и грецкие орехи.

В народе в этот день устраивали ярмарки и продавали полотна, которые ткали дома. Как и на другие праздники Спаса, люди ходили в церковь, где проводится освящение фруктов, воды и меда.

Было принято после посещения храма идти домой и накрывать богатый угощениями стол с ореховой настойкой, свежим хлебом, а также пирогами с фруктовой начинкой. Считалось, что после строгого Успенского поста можно было позволить себе пышное застолье.

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