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Когда Рождество Иоанна Предтечи 2021: история праздника

5 июля 2021, 17:50

Рано или поздно любой правоверный христианин забудется и задастся вопросом: "Когда Рождество Иоанна Предтечи?". В 2021 году этот праздник во вторник, 7 июля.

Предтеча
Иоанн Предтеча. Икона / Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма.

Рождество Иоанна Предтечи 2021 (День Иоанна Предтечи 2021)

7 июля православные отмечают великий праздник - Рождество пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, и посвящен он рождению пророка Иоанна Крестителя - отсюда сокращенное наименование: "Рождество Иоанна Предтечи".

Во время одной из своих проповедей на реке Иордан Иоанн Предтеча и встретил Иисуса, по наитию Святого Духа узнал в Нем грядущего Спасителя и крестил Его.

Крещением Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начинает бесстрашно обличать людские пороки, не делая разницы между тем, простой это человек или власть имущий.

А еще 7 июля отмечается Иван Купала (он же Иванов день или Иван Купальник). И хотя языческие обряды этого дня (по типу плетения венков и пускания их по речкам или прыжков через костер) священники всегда осуждали, между народным названием и церковным явная связь: слово "креститель" и слова "купатель, погружатель" имеют один греческий корень, от которого и произошло имя пророка Иоанна - Креститель.

Иоанн Предтеча в чем помогает - молитва

Самым известным из молитвенных обращений, с которым миряне обращаются за помощью к Иоанну Предтече считается акафист. Сперва верующие возносят молитвы Иисусу Христу. Далее возносят прошения Деве Марии и Небесным Защитникам. А после них по значимости идет молитва Предтече. Акафист к Иоанну Крестителю усиливает веру в Бога, поддерживает во время трудных времен и помогает найти выход, даже из самых безнадежных случаев и дарит умиротворенность и покой.

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Просьбы к чудодейственной иконе Иоанна Предтечи может даровать верующим душевное исцеление, и это само по себе является чудом. Чаще всего, люди просят Иоанна, о том, чтоб летом и осенью огород хорошо уродил плоды, и чтобы грешники, осмыслили свои деяния, поняли их неправильность, и стали задумываться о своем исправлении.

Икона Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи икона

Икон Крестителя существует в христианском мире очень много, однако оригинал святого изображения Иоанна Предтечи, обладает такими неповторимыми штрихами:

  • человек немолодой, худощавый, немного смугловатый, с маленькой чернявой бородой, заплетенной в косу, и густыми волнистыми черными волосами;
  • одежда его сшита из довольно грубого материала - из шерсти верблюда, и подпоясывался он ремнем из кожи;
  • изображается Иоанн с одной поднятой рукой, благословляющей молящегося, а в другой - держащий пергамент, содержащий священную молитву, ведущей к исповедованию.

Иоанн Предтеча Рождество Иоанна Предтечи
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