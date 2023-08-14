Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы праздника и дата

Главред расскажет, о чем расскажут приметы в день Орехового Спаса.

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Когда в Украине празднуют Ореховый Спас / коллаж: Главред, фото: pexels

Август для украинцев - это всегда празднование трех Спасов - Медового, Яблочного и Орехового. Последний из них - Ореховый, о нем мы сегодня и расскажем.

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас

Дата каждого Спаса в Украине каждый год одна и та же. Ореховый спас последний. его отмечают ближе к концу последнего месяца лета, а именно - 29 августа.

Что символизирует Ореховый Спас

Для украинцев Ореховый спас - символ окончания лета и, соответственно - сбора урожая.Этот церковный праздник посвящают переносу в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Образ называют нерукотворным, потому что он образовался после того, как Иисус приложил полотно к своему лицу и оно на нем отпечаталось.

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Какие приметы на Ореховый Спас

В Ореховый спас, как и в большинство других праздников можно наблюдать за проявлениями природы и пробовать их прочитать. Считается, что если в этот день улетают ласточки и журавли - то на Покров выпадет снег. А во если журавли, например, улетели раньше - то на Покров погода будет теплой. Если в этот день идет дождь и слышна гроза - значит, осень будет теплой.

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