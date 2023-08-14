УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы праздника и дата

Елизавета Бельмас
14 августа 2023, 12:57 обновлено 14 августа, 13:35
9
Главред расскажет, о чем расскажут приметы в день Орехового Спаса.
Когда в Украине празднуют Ореховый Спас
Когда в Украине празднуют Ореховый Спас / коллаж: Главред, фото: pexels

Август для украинцев - это всегда празднование трех Спасов - Медового, Яблочного и Орехового. Последний из них - Ореховый, о нем мы сегодня и расскажем.

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас

Дата каждого Спаса в Украине каждый год одна и та же. Ореховый спас последний. его отмечают ближе к концу последнего месяца лета, а именно - 29 августа.

Что символизирует Ореховый Спас

Для украинцев Ореховый спас - символ окончания лета и, соответственно - сбора урожая.Этот церковный праздник посвящают переносу в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Образ называют нерукотворным, потому что он образовался после того, как Иисус приложил полотно к своему лицу и оно на нем отпечаталось.

видео дня

Какие приметы на Ореховый Спас

В Ореховый спас, как и в большинство других праздников можно наблюдать за проявлениями природы и пробовать их прочитать. Считается, что если в этот день улетают ласточки и журавли - то на Покров выпадет снег. А во если журавли, например, улетели раньше - то на Покров погода будет теплой. Если в этот день идет дождь и слышна гроза - значит, осень будет теплой.

Также вам может быть интересно:

праздник Ореховый спас
Реклама

Главное за день

Россия может ударить по Украине на День Незавимости, враг коварен – Игнат

Россия может ударить по Украине на День Незавимости, враг коварен – Игнат

13:44 Украина
Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

12:26 Украина
В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

11:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:44

Россия может ударить по Украине на День Незавимости, враг коварен – Игнат

13:33

Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

13:09

"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под акомпанимент Крутого

12:59

Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країниВидео

12:57

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы праздника и дата

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:45

Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

12:29

Фейки про удар по Одессемнение

12:28

Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

12:26

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

Реклама
12:25

Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

12:24

Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

11:59

Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

11:54

Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

11:37

Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

11:08

В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

11:06

Почему нельзя употреблять слово "купляти": Авраменко дал неожиданный ответВидео

10:54

Кароль показала фото с красавцем-сыном и душевно обратилась к покойному мужу

10:40

Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму - синоптик

10:15

ВСУ добились успеха в Урожайном и продвигаются в Запорожской области – Минобороны

10:00

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

Реклама
09:54

Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

09:25

"Моя душа разорвалась на части": на фронте погиб молодой воин из Винницы

09:18

Путин испугался мобилизации, ВСУ до ноября могут прорваться на юге – The Times

08:34

"Мне очень больно": пленный майор ВС РФ Томов разоткровенничался в украинском пленуВидео

08:18

Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым – Ходжес

07:20

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

06:38

Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

04:40

"Для нас – это проигрыш": Дикий рассказал о катастрофическом варианте окончания войны

04:31

Какой сегодня праздник 14 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:05

Какое мясо самое полезное: неожиданный ответ просто сразит наповал

03:26

Пылесос начинает местами барахлить: как улучшить тягу

02:52

Быстро, просто и качественно: как помыть жалюзи, не снимая их с окон

02:20

Вырастет на глазах: 3 метода исправить тесто, если оно не поднимается

01:55

Кейт Миддлтон по ночам звонит принцу Гарри втайне от мужа - СМИ

01:35

"Постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны": Жданов оценил обстановку с вражескими кораблями

00:26

Кукла Настя: Волочкова в комичном образе расстроила фанатов

13 августа, воскресенье
23:55

"Не оставим без ответа": Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор

23:10

Женщина задает только один вопрос во время собеседований и сразу получает работу

22:40

Пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине

22:24

Бритни Спирс не выходит из дома из-за неудачного ботокса: одна бровь ниже другойВидео

Реклама
21:50

В ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответке

21:35

"Готовность к пуску – очевидна": в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами"

21:28

Positiff показал свою лысую макушку и лишился фирменной бородки

21:10

Затишье перед бурей: банкир рассказал, какой удар готовит курс доллара в сентябре

20:46

Союзники готовят Украину к новому контрнаступлению: западные СМИ назвали сроки

19:46

Россия соврала про стрельбу в Черном море: СМИ публикуют разговор моряковВидео

19:30

Зачем Путин убил двух девушек?мнение

19:17

Украина начала атаковать оккупантов "роями" БПЛА: раскрыта главная цель

18:55

Удар ракетами и дронами: генерал-разведчик о сценарии уничтожения Крымского моста

18:46

"Серьезное препятствие для ВСУ": Резников рассказал о сотнях километров минных полей

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять