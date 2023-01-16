Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

Расскажем, как провести праздник с пользой для здоровья и предугадать будущее.

Крещение приметы, традиции / УНИАН

Крещение господне является последним праздником из череды рождественских святок. В этот день верующие отмечают день, когда тридцатилетний Иисус вошел в реку Иордан, чтобы принять таинство крещения. Праздник имеет собственную историю и традиции, а также запреты и приметы, связанные с датой.

Когда празднуют Крещение

После встречи Нового года в январе следует несколько больших церковных праздников. Завершает этот цикл Крещение. Его еще называют Иордана. 18 и 19 января почитается таинство крещения, которое принял Иисус. Вода в эти дни считается особенной, поэтому принято купаться в проруби, святить воду в храмах после службы. Также считается, что такая вода способна очистить не только тело от болезней физических, но и душу – от грехов.

Не у всех христиан праздник Крещения приходится на 18-19 января. У христиан, которые празднуют этот праздник по григорианскому календарю он приходится на 6 января.

Крещение: история праздника

Иордана или Водохреща – очень популярный в народе праздник. Он вобрал в себя народные традиции и церковные обычаи. Церковь чтит в этот день Таинство крещения Иисусом Христом, которое он принял в реке Иордан. Библия описывает чудеса, произошедшие в момент совершения обряда – снисхождение на землю Святого Духа в облике белого голубя и явление Бога Отца в виде голоса с небес. Благодаря этому праздник получил название Богоявление.

В народе считается, что вода в эти дни приобретает особые волшебные свойства и принято окунаться в прорубь. Данную традицию не поддерживает церковь, считая омовения в водоемах чуждой традицией. Однако это не мешает верующим совершать купания на Крещение. В некоторых регионах традиция все же прижилась и омовения совершаются после освящения воды священником.

Купания на Крещение: правила

Если есть желание окунуться в прорубь и смыть с себя все грехи и болезни, то купаться на Крещение нужно. Перед праздником во льду прорубается прорубь, а воду освящают. Перед самим купанием каждый должен прочитать молитву и троекратно опуститься в ледяную воду.

Считается, что так верующие подтверждают свое желание следовать за Иисусом Христом, принимают таинство крещения и христианскую веру.

Крещение в Украине: что нужно делать

В крещенский сочельник верующие стремятся набрать освященную в храме воду. Ее хранят рядом с иконами в течение всего года и используют только в самых экстренных случаях. Такой воде приписывают целебные свойства, поэтому крещенскую воду дают детям и взрослым во время болезни.

В день сочельника хозяйки готовят праздничный ужин, а все верующие держат строгий пост. Полноценный прием пищи за праздничным столом совершается только после того, как на небе появится первая звезда. Главным блюдом на этом столе является кутя. Ее варят с медом, маком, орехами и сухофруктами. Также на столе присутствуют 12 постных блюд.

Примечательно, что после Крещения для верующих начинается свадебный сезон. Он длится до Великого поста. В эти дни стремятся пожениться все влюбленные пары. Еще одной очень живучей оказалась традиция гадания. Девушки и женщины в ночь с 18 на 19 января гадают на свое будущее, на суженого, на исполнение желаний.

Крещение: приметы

Деревья покрыты инеем — весной в тот же день недели (четверг, пятница и т. д.) пора было уже сеять яровую пшеницу.

Ясный день означает, что в этом году хорошо уродит хлеб.

Если же небо будет облачным, то и хлеба не будет много.

Также существует поверье, что, если на Крещение будет сильный ветер и метель, то летом будут хорошо роиться пчелы. Верили, что яркие звезды предвещают богатый урожай ягод, гороха и других бобовых.