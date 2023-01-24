Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот день

Когда начинается Масленица – дата Масленой недели 2023
Праздник Масленицы – это целая неделя, отмечают её перед Великим постом. Для того, чтобы узнать дату Масленицы, можно отнять от даты Пасхи ( в 2023 году - это 16 апреля) 48 дней поста и саму масленую неделю, в целом получится 55 дней.
В 2023 году Масленицу начнут отмечать 20 февраля, в понедельник, а закончат 26 февраля, в воскресенье.
Чему посвящена Масленица – история семейного праздника
Саму по себе Масленицу принято считать праздником, в который проводят зиму и начинают встречать тепло весны, именно поэтому празднования сопровождаются огнем.
В языческие времена период Масленицы знаменовал чествования бога Солнца, который пробуждает природу. В качестве жертвы для него преподносили хлеб в виде солнца, а именно – блин.
Принятие христианства не вычеркнуло праздник из списка, а освятило Церковью, добавив в него идеи и новые смыслы. Христианская традиция подразумевает прощение обид и примирение с ближними перед Великим постом.
Как празднуют Масленицу – традиции весеннего праздника
Масленица – не единственный праздник, в котором смешаны народные и церковные традиции. Народные традиции Масленицы диктовали торжественные проводы зимы и встречу весны, церковыные – приближение к Великому посту. В это время христиан уже не ели мясо и старались наесться тем, чего нельзя есть в пост, а именно – молочными продуктами, яйцами, рыбой, блинами.
Сейчас в традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели.
Дни масленицы - Понедельник
День – встреча Масленицы. Принято убирать, печь первые блины и угощать ими окружающих, особенно – малоимущих.
Дни масленицы - Вторник
Заграши - день сватовства и поиска второй половинки в местах скопления людей, например – на гуляниях.
Дни масленицы - Среда
Лакомка или тещины блины. Принято судить о поведении зятя по гостеприимству и количеству лакомств на столе тещи.
Дни масленицы - Четверг
Разгул. Принято отступить от хозяйства и гулять – кататься с горок, прыгать через костер и веселиться.
Дни масленицы – Пятница
Вечера тещи. Принято угощать тещу и её подруг варениками и блинами. Также зять старался угодить теща как можно лучше.
Дни масленицы – Суббота
Золовкины посиделки. Принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужа.
Дни масленицы – Воскресенье
Прощеный день. Прощеное воскресенье. Принято просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднования, поминать усопших и сжигать чучело Масленицы.