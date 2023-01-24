Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот день

Через месяц в Украине начнется Масленая неделя. О том, чем знаменательны эти дни, традиции и дату праздника можно узнать в материале Главреда.

Масленица в Украине 2023 / znaj.ua

Когда начинается Масленица – дата Масленой недели 2023

Праздник Масленицы – это целая неделя, отмечают её перед Великим постом. Для того, чтобы узнать дату Масленицы, можно отнять от даты Пасхи ( в 2023 году - это 16 апреля) 48 дней поста и саму масленую неделю, в целом получится 55 дней.

В 2023 году Масленицу начнут отмечать 20 февраля, в понедельник, а закончат 26 февраля, в воскресенье.

Чему посвящена Масленица – история семейного праздника

Саму по себе Масленицу принято считать праздником, в который проводят зиму и начинают встречать тепло весны, именно поэтому празднования сопровождаются огнем.

В языческие времена период Масленицы знаменовал чествования бога Солнца, который пробуждает природу. В качестве жертвы для него преподносили хлеб в виде солнца, а именно – блин.

Принятие христианства не вычеркнуло праздник из списка, а освятило Церковью, добавив в него идеи и новые смыслы. Христианская традиция подразумевает прощение обид и примирение с ближними перед Великим постом.

Как празднуют Масленицу – традиции весеннего праздника

Масленица – не единственный праздник, в котором смешаны народные и церковные традиции. Народные традиции Масленицы диктовали торжественные проводы зимы и встречу весны, церковыные – приближение к Великому посту. В это время христиан уже не ели мясо и старались наесться тем, чего нельзя есть в пост, а именно – молочными продуктами, яйцами, рыбой, блинами.

Сейчас в традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели.

Дни масленицы - Понедельник

День – встреча Масленицы. Принято убирать, печь первые блины и угощать ими окружающих, особенно – малоимущих.

Дни масленицы - Вторник

Заграши - день сватовства и поиска второй половинки в местах скопления людей, например – на гуляниях.

Дни масленицы - Среда

Лакомка или тещины блины. Принято судить о поведении зятя по гостеприимству и количеству лакомств на столе тещи.

Дни масленицы - Четверг

Разгул. Принято отступить от хозяйства и гулять – кататься с горок, прыгать через костер и веселиться.

Дни масленицы – Пятница

Вечера тещи. Принято угощать тещу и её подруг варениками и блинами. Также зять старался угодить теща как можно лучше.

Дни масленицы – Суббота

Золовкины посиделки. Принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужа.

Дни масленицы – Воскресенье

Прощеный день. Прощеное воскресенье. Принято просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднования, поминать усопших и сжигать чучело Масленицы.