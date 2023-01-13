Обрезание Господне – история праздника, запреты и традиции

Расскажем о том, чего лучше не делать и что означают те или иные события в день Обрезания Господнего.

Праздник Обрезание Господне / dneprovec.by

Обрезание Господне – один из крупнейших праздников православного мира. Его отмечают в честь иудейского обряда, который проводили в том числе и над младенцем Иисусом Христом. Главред расскажет, когда отмечается Обрезание Господне, о традициях, запретах и приметах на этот день.

Обрезание Господне: смысл праздника

Данную "операцию" больше 2000 лет назад проводили всем новорожденным младенцам. Она означала принадлежность к "богоизбранному" народу и к Единому Богу. Обрезание было распространено в раннем христианстве. Позже его заменили "духовным обрезанием" - крещением и соблюдением постов. Традиция удалять крайнюю плоть сохранилась по сей день в иудаизме и мусульманстве.

То есть, христиане чтят день, когда новорожденного Бога Сына назвали Иисусом и причислили к "богоизбранному" народу. Этот обряд совершили через 7 дней после его появления на свет.

Физиологическая процедура имеет глубокий метафорический смысл. Считается, что обряд символизирует отказ от греховных страстей, а также смирение человека перед Богом необходимость придерживаться заповедей. Считается, что обрезание – это "удаление" первородного греха. Безгрешный Иисус не нуждался в таком обряде. Проведение Обрезания Господнего показало, что всем без исключения необходимо смириться и соблюдать заповеди Божьи.

Праздник Обрезание Господне: традиции

В 2023 году праздник Обрезания Господнего совпадает с Васильевым днем и Старым Новым годом и приходится на 14 января. В этот день принято накрывать богатый стол, приглашать гостей или же самим ходить в гости. На столе должны быть мясные блюда. Традиционно ставили запечённого поросенка, разносолы.

Также 14 января, когда празднуют Обрезание Господне, мужчины и мальчики ходят посевать. Женщины и девушки гадают на будущее, верующие посещают службу в храмах.

Праздник Обрезание Господне: запреты

В день Обрезания Господнего запреты распространяются на такие привычные для людей действия:

брать и давать в долг, брать кредиты, чтобы потом не получить долги на весь год;

заниматься рукоделием и домашней работой;

ругаться с родными, сквернословить и спорить;

отказывать в помощи, если о такой просят.

Помимо этого, существуют приметы и поверья, которые нельзя забывать. Считается, что человек, родившийся в день Обрезания Господнего, проживет жизнь в достатке. Также считается, что сделать год удачным можно просто одев новую вещь.