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Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать

26 января 2021, 21:35

Как отмечается праздник Нины – обряды скотины (День святой Нины), молитва святой Нине и что делать в этот день: приметы, традиции, обряды – узнал Главред.

27 января праздник Нины приметы, традиции, обряды
27 января праздник Нины: приметы, традиции, обряды / 1zoom.ru

27 января – праздник в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

В народе его называют праздник Нины – обряды скотины, так как в старину этот день посвящали уходу за домашним скотом. В современных условиях эта традиция трансформировалась в традицию проводить генеральную уборку на День Нины и запрет обижать животных в этот день.

Как отмечается праздник Нины – обряды скотины (День святой Нины), молитва святой Нине и что нельзя делать в этот день: приметы, традиции, обычаи, обряды – узнал Главред.

А открытки и картинки для Нины, музыкальное поздравление с Днем ангела Нины и пожелания в прозе, стихи и смс – мы подготовили в материале Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины.

Молитва в День ангела Нины

О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, к тебе прибегаем и умильно тебе просим: огради нас (имена) от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святыя Церкви Христовы и посрами противников благочестия и умоли Всеблагаго Бога Спасителя нашего, Емуже ты ныне предстоиши, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже вси святии славословят всесвятое Его имя, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День святой Нины – история праздника, житие святой

Родители Нины были людьми знатными, но когда девочке было всего 12 лет – почувствовали стремление посвятить свою жизнь Богу. И с отроческих лет Нина воспитывалась в Иерусалиме благочестивой старицей по имени Нианфора. От нее девочка и услышала про таинственную Иберию (нынешняя Грузия), люди которой поклонялись идолам – но в местных землях была скрыта великая христианская святыня – Хитон Христа Спасителя.

Читайте такжеКогда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечатьПосле того, как Нине во сне явилась Богородица и даровала ей свое благословение на паломничество и крест из виноградных лоз – Нина отправилась нести слово Божье в Иберию. За это она и получила свое прозвище – просветительница Грузии. А первый христианский храм в Грузии воздвигли на том месте, где святая Нина обрела Хитон Господень.

В самой Грузии Нина прославилась своими исцеляющими молитвами. В том числе святая Нина спасла от смертельной болезни и грузинскую царицу Нану. Так Нана ревностно уверовала в Бога.

Муж Наны, царь Мириан, хотел истребить святую Нину – но Господь лишил его зрения. И лишь после молитвы Нины и покаяния самого Мириана зрение к тому вернулось. В итоге и сам царь стал приверженцем христианства.

27 января – приметы

В этот день наблюдают за небом:

  • если белые облака плывут – к похолоданию;
  • на закате столб солнечного света небеса прорезал – к морозам;
  • звезды ярко мерцают – тоже к морозам;
  • луна побледнела – к снегопаду.

В общем, все приметы – "холодные". Потепление обещает лишь иней, если тот укрыл в этот день все поверхности.

Праздник 27 января – что нельзя делать

Этот день стоит посвятить решению домашних дел.

Коровье молоко, по поверью, приобретает целебные свойства в праздник Нины – поэтому в меню можно смело включать молочные блюда (если нет врачебных противопоказаний).

Заодно в старину в этот день умывались молоком и протирали им глаза – для красоты и укрепления здоровья.

По народным поверьям, 27 января нельзя:

  • бездельничать и долго спать;
  • отказывать в еде домашним животным;
  • ссориться, особенно с соседями;
  • мусор выносить.

А все посты и праздники февраля 2021 Главред собрал в материале Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов.

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