Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать

Как отмечается праздник Нины – обряды скотины (День святой Нины), молитва святой Нине и что делать в этот день: приметы, традиции, обряды – узнал Главред.
27 января – праздник в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
В народе его называют праздник Нины – обряды скотины, так как в старину этот день посвящали уходу за домашним скотом. В современных условиях эта традиция трансформировалась в традицию проводить генеральную уборку на День Нины и запрет обижать животных в этот день.
Как отмечается праздник Нины – обряды скотины (День святой Нины), молитва святой Нине и что нельзя делать в этот день: приметы, традиции, обычаи, обряды – узнал Главред.
А открытки и картинки для Нины, музыкальное поздравление с Днем ангела Нины и пожелания в прозе, стихи и смс – мы подготовили в материале Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины.
Молитва в День ангела Нины
О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, к тебе прибегаем и умильно тебе просим: огради нас (имена) от всяких зол и скорбей, вразуми врагов святыя Церкви Христовы и посрами противников благочестия и умоли Всеблагаго Бога Спасителя нашего, Емуже ты ныне предстоиши, да дарует народу православному мир, долгоденствие и во всяком добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже вси святии славословят всесвятое Его имя, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
День святой Нины – история праздника, житие святой
Родители Нины были людьми знатными, но когда девочке было всего 12 лет – почувствовали стремление посвятить свою жизнь Богу. И с отроческих лет Нина воспитывалась в Иерусалиме благочестивой старицей по имени Нианфора. От нее девочка и услышала про таинственную Иберию (нынешняя Грузия), люди которой поклонялись идолам – но в местных землях была скрыта великая христианская святыня – Хитон Христа Спасителя.
Читайте такжеКогда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечатьПосле того, как Нине во сне явилась Богородица и даровала ей свое благословение на паломничество и крест из виноградных лоз – Нина отправилась нести слово Божье в Иберию. За это она и получила свое прозвище – просветительница Грузии. А первый христианский храм в Грузии воздвигли на том месте, где святая Нина обрела Хитон Господень.
В самой Грузии Нина прославилась своими исцеляющими молитвами. В том числе святая Нина спасла от смертельной болезни и грузинскую царицу Нану. Так Нана ревностно уверовала в Бога.
Муж Наны, царь Мириан, хотел истребить святую Нину – но Господь лишил его зрения. И лишь после молитвы Нины и покаяния самого Мириана зрение к тому вернулось. В итоге и сам царь стал приверженцем христианства.
27 января – приметы
В этот день наблюдают за небом:
- если белые облака плывут – к похолоданию;
- на закате столб солнечного света небеса прорезал – к морозам;
- звезды ярко мерцают – тоже к морозам;
- луна побледнела – к снегопаду.
В общем, все приметы – "холодные". Потепление обещает лишь иней, если тот укрыл в этот день все поверхности.
Праздник 27 января – что нельзя делать
Этот день стоит посвятить решению домашних дел.
Коровье молоко, по поверью, приобретает целебные свойства в праздник Нины – поэтому в меню можно смело включать молочные блюда (если нет врачебных противопоказаний).
Заодно в старину в этот день умывались молоком и протирали им глаза – для красоты и укрепления здоровья.
По народным поверьям, 27 января нельзя:
- бездельничать и долго спать;
- отказывать в еде домашним животным;
- ссориться, особенно с соседями;
- мусор выносить.
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