Принесут в дом счастье и богатство: тексты самых щедрых посевалок

Совсем скоро в Украине отметят Старый Новый год. В этот день издавна принято посевать в домах соседей и близких. В материале нашей редакции вы сможете узнать зачем посевают и как это лучше сделать
Посевание на Старый новый год – когда и зачем мальчики посевают в домах
Давним обрядом славян, который исполняли в первый день Нового года является посевание. Издавна этот обряд был нацелен на привлечение в семьи хорошего урожая в наступившем году. Для того, чтобы привлечь в семьи хороший урожай – посевальники буквально засевали дома хозяинов зерном.
Засыпая жилье зерном, посевальники произносили строки, призывающе здравие и благополучие в дом. Как правило, в этих строках также упоминалось о желании угощения за такое благое дело, в ответ на которые хозяева давали посевальникам сладости, деньги и фрукты.
Традиция посевать сохранилась и до нашего времени, сейчас она продлевает праздничное настроение зимних гуляний, ведь в актуальное время посевать принято на Старый Новый год 14 января.
Что надо говорить когда посевают – посевалки на русском языке
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле — копнами,
На столе — пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
***
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и "старый" Новый Год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонку,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток -
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток -
Мерочка гречки,
Мерочку гречки -
Нам на варенички.
Третий пожиток -
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!
Что надо говорить когда посевают – посевалки на украиском языке
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Сію, сію, засіваю!
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Рік Новий щоб не барився,
А приніс у вашу хату
Все, що можна лиш бажати!