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Принесут в дом счастье и богатство: тексты самых щедрых посевалок

13 января 2023, 13:20
Главред собрал для вас подборку посевалок, которые способны привлечь в дома деньги, счастье и благополучие.
щедривки-посевалки-колядки
Тексты посевалок на Старый Новый год 2023 / Пустунчик

Совсем скоро в Украине отметят Старый Новый год. В этот день издавна принято посевать в домах соседей и близких. В материале нашей редакции вы сможете узнать зачем посевают и как это лучше сделать

Посевание на Старый новый год – когда и зачем мальчики посевают в домах

Давним обрядом славян, который исполняли в первый день Нового года является посевание. Издавна этот обряд был нацелен на привлечение в семьи хорошего урожая в наступившем году. Для того, чтобы привлечь в семьи хороший урожай – посевальники буквально засевали дома хозяинов зерном.

Засыпая жилье зерном, посевальники произносили строки, призывающе здравие и благополучие в дом. Как правило, в этих строках также упоминалось о желании угощения за такое благое дело, в ответ на которые хозяева давали посевальникам сладости, деньги и фрукты.

Традиция посевать сохранилась и до нашего времени, сейчас она продлевает праздничное настроение зимних гуляний, ведь в актуальное время посевать принято на Старый Новый год 14 января.

Что надо говорить когда посевают – посевалки на русском языке

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и "старый" Новый Год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости - скотинке,

Теплой будки - собачонку,

Блюдца молока - котенку,

Горсть пшеницы - петушку,

Девку красную - дружку,

Деток малых - папе с мамой,

Бабушке - внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,

Хлеба доброго желаю.

Хозяин придет,

Пожиток принесет!

Первый пожиток -

Мерочка жита,

Мерочкой жита

Коза будет сыта,

Другой пожиток -

Мерочка гречки,

Мерочку гречки -

Нам на варенички.

Третий пожиток -

Решето овса,

Решето овса,

А сверху колбаса.

Будьте здоровы!

Веселых свят!

С праздником, хозяева!

Что надо говорить когда посевают – посевалки на украиском языке

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік Новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

Щедрый вечер Старый Новый год
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