Рождество Иоанна Предтечи 2022: дата, традиции и запреты праздника, сильная молитва святому

Рождество Иоанна Предтечи 2022 / depositphotos.com/

Рождество Иоанна Крестителя – последнего пророка Израиля – один из самых важных праздников христианской религии. Его отмечают как в католической, так и в православной церкви.

Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Кроме того, он считается предшественником Христа, который узнал Господа и известил мир о его пришествии.

Когда Рождество Иоанна Крестителя 2022

Православная церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. В католической религии святого почитают 24 июня.

В этот день в народе также называется Ивана Купала. Считается, что праздник с языческими корнями трансформировался в Рождество Иоанна Предтечи, однако единого мнения по этому поводу нет.

Рождество Иоанна Крестителя – традиции

Из многого, что нужно делать 7 июля, с самого утра необходимо непременно посетить торжественное богослужение в церкви. Если возможности посетить храм нет, можно помолиться и дома.

В этот день продолжается Петров пост, который продлится до 12 июля – День Петра и Павла, однако постящимся разрешены послабления – на стол можно подавать рыбные угощения и немного красного вина.

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В этот день люди надевали одежды белого цвета, считалось что они помогут привлечь удачу, помириться с дорогими людьми или найти свою вторую половинку. Светлые одежды надевали и на тех, кто недавно болел для скорейшего исцеления.

Что нельзя делать на церковный праздник 7 июля

Как и любой религиозный праздник, в этот день существуют определенные запреты, нарушив которые можно привлечь в дом несчастья. На Рождество Иоанна Крестителя нельзя:

заниматься тяжелой физической работой;

шить, вязвть, вышивать;

брать и давать в долг;

поднимать найденные деньги и приносить их в дом;

резать продукты круглой формы и брать в руки острые предметы;

ходить по росе;

плевать на землю.

В чем помогает Иоанн Предтеча – молитва святому

Молитва святому считается одной из самых сильных в христианстве. Иоанну Крестителю молятся об укреплении духа и веры, от избавления от соблазнов и покаянии в грехах. Бездетные пары молятся о даровании потомства. Пчеловоды считают святого своим покровителем и молятся о хорошем урожае. Ему также возносят молитвы об избавлении от серьезных недугов и , в частности, головных болей.

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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