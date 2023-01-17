С наступающим Крещением: поздравления в картинках и тёплые слова

Совсем скоро в Украине будут отмечать Крещение Господне – один из последних праздников в череде новогодних празднований. В этот день Иоанн Предтеча покрестил Иисуса в Иордане. У христиан в этот день есть традиция – окунаться в прорубь.
Главред собрал подборку открыток и поздравлений с наступающим Крещением.
Поздравление с наступающим Крещением – в стихах и открытках
Пускай Господне Крещение
Подарит в душе чистоту!
Пусть Бог пошлет благословение,
Гармонию, мир, доброту!
Пускай вера в сердце крепчает,
Пусть Бог помогает во всем,
Пусть сердце любовь наполняет,
А счастье пусть льется ручьем!
С наступающим Крещением Господним!
Пусть любовь согреет сердце вмиг,
И растут успехи неуклонно
Без любых сомнений и интриг.
Пусть желанья вскоре воплотятся,
Душа верит только лишь в добро,
Чтобы и жить, и счастьем восхищаться,
Чтоб тебе во всём всегда везло!
Наступает светлый миг Крещенья,
Я тебе желаю всей душой
Благодати, счастья и смиренья,
Чтоб на сердце царствовал покой!
Чтоб Господь держал тебя в ладони
И от всех ненастий укрывал,
И пусть этот день мечты исполнит,
Чтоб луч веры путь твой освещал!