С наступающим Крещением: поздравления в картинках и тёплые слова

Главред собрал подборку слов и открыток для поздравления самых близких с наступающим Крещением Господним.

С наступающим Крещением 2023 / pixabay.com

Совсем скоро в Украине будут отмечать Крещение Господне – один из последних праздников в череде новогодних празднований. В этот день Иоанн Предтеча покрестил Иисуса в Иордане. У христиан в этот день есть традиция – окунаться в прорубь.

Главред собрал подборку открыток и поздравлений с наступающим Крещением.

Поздравление с наступающим Крещением – в стихах и открытках

Пускай Господне Крещение

Подарит в душе чистоту!

Пусть Бог пошлет благословение,

Гармонию, мир, доброту!

Пускай вера в сердце крепчает,

Пусть Бог помогает во всем,

Пусть сердце любовь наполняет,

А счастье пусть льется ручьем!

Крещение Господне 2023 / telegraf.com.ua

С наступающим Крещением / telegraf.com.ua

С наступающим Крещением Господним!

Пусть любовь согреет сердце вмиг,

И растут успехи неуклонно

Без любых сомнений и интриг.

Пусть желанья вскоре воплотятся,

Душа верит только лишь в добро,

Чтобы и жить, и счастьем восхищаться,

Чтоб тебе во всём всегда везло!

Крещение Господне 2023 / telegraf.com.ua

С наступающим Крещением / telegraf.com.ua

Наступает светлый миг Крещенья,

Я тебе желаю всей душой

Благодати, счастья и смиренья,

Чтоб на сердце царствовал покой!

Чтоб Господь держал тебя в ладони

И от всех ненастий укрывал,

И пусть этот день мечты исполнит,

Чтоб луч веры путь твой освещал!