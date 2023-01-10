Щедривки на Старый новый год 2023: веселые, детские и всемирно известные песни

Украинцы ежегодно отмечают Новый год по старому стилю или Старый Новый год, который приходится на ночь с 13 на 14 января. Празднования сопровождаются гуляниями и щедрованием – пением обрядовых песен. Одной из самых известных таких песен является Щедрик, музыку к которой написал Николай Леонтович.
Щедривки: когда петь
Щедровать начинают вечером 13 января – накануне Василия или Старого Нового года. В этот день молодежь наряжается в яркие одежды, сказочных героев и большими компаниями идут в гости к родственникам и друзьям. За исполненные песни им дают вознаграждение.
Девушки щедруют с вечера 13 января и до полуночи, а парни водят Маланку. Они наряжаются в костюмы Маланки, Василия, Цыгана, Смерти, Козы и других фольклорных персонажей.
Щедривки: текст песен
Главред предлагает тексты наиболее популярных щедривок:
Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,
При́летіла ла́стівочка,
Ста́ла собі́ ще́бетати,
Го́сподаря ви́кликати:
"Ви́йди, вийди́, го́сподарю,
По́дивися на кошару́ –
Там овечки́ покотили́сь,
А ягнички́ народили́сь.
В те́бе това́р весь хороши́й,
Бу́деш мати́ мі́рку гроше́й,
Хоч не гроші́, то полова́,
В те́бе жінка́ чорноброва́."
Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,
При́летіла ла́стівочка.
***
Слова щедривки "Ой сивая та і зозуленька"
Припев повторяется после каждой строчки:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала.
А в тім саду три тереми.
А в першому – ясен місяць,
А в другому – красне сонце,
А в третьому – дрібні зірки.
Ясен місяць – пан господар,
Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – то їх дітки.
Веселые и короткие щедровки для детей – это еще одна возможность весело провести праздники и порадовать родных.
"Добрий день, настань!"
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір…
Добрий день, настань!
"Щедрик-ведрик"
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
А як каші не дасте, то
Візьму вола за ріжок,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду,
Бо вам хату завалю.
Дайте книш,
Бо напущу вам в хату миш.
Дайте пиріг,
Бо потягну хату за ріг.
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!