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Щедривки на Старый новый год 2023: веселые, детские и всемирно известные песни

10 января 2023, 08:30
Тексты с детства знакомых щедривок для детей и взрослых, видео.
Щедривки на Старый новый год 2023
Щедривки на Старый новый год 2023 / УНИАН

Украинцы ежегодно отмечают Новый год по старому стилю или Старый Новый год, который приходится на ночь с 13 на 14 января. Празднования сопровождаются гуляниями и щедрованием – пением обрядовых песен. Одной из самых известных таких песен является Щедрик, музыку к которой написал Николай Леонтович.

Щедривки: когда петь

Щедровать начинают вечером 13 января – накануне Василия или Старого Нового года. В этот день молодежь наряжается в яркие одежды, сказочных героев и большими компаниями идут в гости к родственникам и друзьям. За исполненные песни им дают вознаграждение.

Девушки щедруют с вечера 13 января и до полуночи, а парни водят Маланку. Они наряжаются в костюмы Маланки, Василия, Цыгана, Смерти, Козы и других фольклорных персонажей.

Щедривки: текст песен

Главред предлагает тексты наиболее популярных щедривок:

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка,

Ста́ла собі́ ще́бетати,

Го́сподаря ви́кликати:

"Ви́йди, вийди́, го́сподарю,

По́дивися на кошару́ –

Там овечки́ покотили́сь,

А ягнички́ народили́сь.

В те́бе това́р весь хороши́й,

Бу́деш мати́ мі́рку гроше́й,

Хоч не гроші́, то полова́,

В те́бе жінка́ чорноброва́."

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка.

***

Слова щедривки "Ой сивая та і зозуленька"

Припев повторяется после каждой строчки:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

А в одному та і не бувала.

А в тім саду три тереми.

А в першому – ясен місяць,

А в другому – красне сонце,

А в третьому – дрібні зірки.

Ясен місяць – пан господар,

Красне сонце – жона його,

Дрібні зірки – то їх дітки.

Веселые и короткие щедровки для детей – это еще одна возможность весело провести праздники и порадовать родных.

"Добрий день, настань!"

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

"Щедрик-ведрик"

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте, то

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

Щедрый вечер Щедрик щедрование
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