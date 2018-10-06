Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить

6 октября 2018, 07:23

"Главред" собрал идеи поздравлений с именинами Андрюш.

  • День ангела Андрея – открытки Фото из открытых источников
  • День ангела Андрея – открытки Фото из открытых источников
  • День ангела Андрея – открытки Фото из открытых источников
  • День ангела Андрея – открытки Фото из открытых источников
  • День ангела Андрея – открытки Фото из открытых источников
  • День ангела Андрея – открытки Фото из открытых источников

6 октября празднуются именины Андрея по церковному календарю.

Их всегда ценят начальники и они удачливы в бизнесе, так как, несмотря на непростой характер, парни они умные и трудолюбивые.

Имя Андрей больше всего подойдет Львам, Близнецам, Скорпионам, Весам, Стрельцам и Рыбам. А подарить Андрею на День ангела стоит что-нибудь вкусненькое (они большие гурманы и сладкоежки)

Именины Андрея по церковному календарю

День Ангела Андрюши отмечают:

  • 27 января,
  • 17 февраля, 21 февраля,
  • 7 марта,
  • 28 апреля,
  • 31 мая,
  • 1 июня, 5 июня, 11 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня,
  • 3 июля, 13 июля, 17 июля, 19 июля, 22 июля,
  • 5 августа, 17 августа,
  • 1 сентября, 16 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 23 сентября, 28 сентября,
  • 4 октября, 5 октября, 6 октября, 7 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 31 октября,
  • 9 ноября, 11 ноября,
  • 8 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря.

День ангела Андрея: поздравления

Читайте также6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делатьДорогой Андрюша, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надежных друзей и крупного везения.

***

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы все у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

Андрюшенька, в этот радостный и светлый праздник я тебе желаю ярких красок жизни и больших успехов, великого энтузиазма и целеустремленности к мечтам, доброго здоровья и большого уважения, личного блага, достатка и верной любви.

***

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!

***

В этот день принимает поздравленья Андрей. Желаю большого успеха по жизни и плодотворной деятельности, увлекательных и интересных событий, доброго здоровья, личного счастья и положительных эмоций.

***

Твоя судьба в твоих руках!

Андрей, ты многого добьешься:

Тебе не ведом подлый страх,

И никогда ты не сдаешься.

Так будь успешен ты во всем,

И пусть любовь не "подкачает".

В делах пусть будет все путем,

Тебя фортуна поджидает!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:59
Доллар и евро одинаково подешевели: назван курс валют от НБУ на понедельник
07:40
В полиции назвали три версии нападения на Михайлика Видео
07:23
Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить Фото
07:19
СМИ узнали, что Ани Лорак разводится с мужем Видео
07:13
"Сколько нужно выпить, чтобы так одеться?": фанаты разнесли наряд Ксении Собчак
06:56
Россия провернула на Закарпатье отличную спецоперацию мнение
06:34
Оскорбляют и унижают: названы самые самовлюбленные знаки Зодиака Видео
06:11
"Десятки тысяч заболевших": Комаровский рассказал о серьезной эпидемии в Украине
05:29
Альбина Джанабаева засветила голую грудь на пикантном фото
04:53
Психолог рассказала о пользе поражений Видео
04:14
"Коровой меня называл!": Анфиса Чехова рассказала о травле в школе от учителей
03:49
Эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина Видео
03:01
Bellingcat назовут настоящее имя второго отравителя Скрипалей
02:47
"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет Фото Видео
02:20
Эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию
01:36
Ученые назвали эффективное средство для профилактики рака легких
00:45
В Киеве расстреляли бизнесмена Видео
00:31
В России вспыхнул еще один торговый центр - опубликовано видео Видео
05 октября, пятница
23:56
Путину из США отправили письмо с ядом
23:19
"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте
22:51
В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей
22:30
Сенцов написал новое письмо своей сестре
22:26
6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать
21:59
В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры
21:49
Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных Видео
21:47
Константин Хабенский Видео
21:42
Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"
21:23
Украина направила России ноту Видео
20:39
"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина
20:27
"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки
20:22
"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина Видео
19:53
В Украине начались массовые проверки бизнеса
19:27
СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру
19:03
И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ
18:57
В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео Видео
18:44
Грязевые вулканы и тектоника: эксперты объяснили, почему разваливается Крымский мост Видео
18:21
В Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать
17:55
"Прошу прощения у всех, кого подвел": Сенцов сделал первое заявление после прекращения голодовки
17:54
Кристина Орбакайте Видео
17:50
Яценюк призвал Запад занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворцам
17:45
"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве Видео
17:34
У Тимошенко обвинили Порошенко в "отжиме" NewsOne
17:17
"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины Видео
16:45
Украинцы смогут ездить по внутренним паспортам еще в одну страну
16:33
В Ровно прямо на ходу загорелся поезд
16:22
"Политика удава": Тука рассказал, как Запад душит Россию Видео
16:20
Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции Видео
16:08
"Депрессия в глазах": фанаты Ани Лорак обеспокоены ее состоянием
15:53
Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым Видео
15:51
Яценюк расказал, о чем говорил с "человеком, который поддерживает Украину"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять