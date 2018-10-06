Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить

"Главред" собрал идеи поздравлений с именинами Андрюш.
6 октября празднуются именины Андрея по церковному календарю.
Их всегда ценят начальники и они удачливы в бизнесе, так как, несмотря на непростой характер, парни они умные и трудолюбивые.
Имя Андрей больше всего подойдет Львам, Близнецам, Скорпионам, Весам, Стрельцам и Рыбам. А подарить Андрею на День ангела стоит что-нибудь вкусненькое (они большие гурманы и сладкоежки)
Именины Андрея по церковному календарю
День Ангела Андрюши отмечают:
- 27 января,
- 17 февраля, 21 февраля,
- 7 марта,
- 28 апреля,
- 31 мая,
- 1 июня, 5 июня, 11 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня,
- 3 июля, 13 июля, 17 июля, 19 июля, 22 июля,
- 5 августа, 17 августа,
- 1 сентября, 16 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 23 сентября, 28 сентября,
- 4 октября, 5 октября, 6 октября, 7 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 31 октября,
- 9 ноября, 11 ноября,
- 8 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря.
День ангела Андрея: поздравления
Читайте также6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делатьДорогой Андрюша, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надежных друзей и крупного везения.
***
На проблемы все забей —
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы все у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал —
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
***
Андрюшенька, в этот радостный и светлый праздник я тебе желаю ярких красок жизни и больших успехов, великого энтузиазма и целеустремленности к мечтам, доброго здоровья и большого уважения, личного блага, достатка и верной любви.
***
Желаю от души тебе, Андрей,
Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,
Добра и миллионы ясных дней,
Желаю тебе море позитива,
Почаще лучезарно улыбаться,
Пусть полным всегда будет кошелек,
Тогда твои мечты начнут сбываться
И сладким будет каждый твой денек!
***
В этот день принимает поздравленья Андрей. Желаю большого успеха по жизни и плодотворной деятельности, увлекательных и интересных событий, доброго здоровья, личного счастья и положительных эмоций.
***
Твоя судьба в твоих руках!
Андрей, ты многого добьешься:
Тебе не ведом подлый страх,
И никогда ты не сдаешься.
Так будь успешен ты во всем,
И пусть любовь не "подкачает".
В делах пусть будет все путем,
Тебя фортуна поджидает!