Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить

6 октября празднуются именины Андрея по церковному календарю.

Их всегда ценят начальники и они удачливы в бизнесе, так как, несмотря на непростой характер, парни они умные и трудолюбивые.

Имя Андрей больше всего подойдет Львам, Близнецам, Скорпионам, Весам, Стрельцам и Рыбам. А подарить Андрею на День ангела стоит что-нибудь вкусненькое (они большие гурманы и сладкоежки)

Именины Андрея по церковному календарю

День Ангела Андрюши отмечают:

27 января,

17 февраля, 21 февраля,

7 марта,

28 апреля,

31 мая,

1 июня, 5 июня, 11 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня,

3 июля, 13 июля, 17 июля, 19 июля, 22 июля,

5 августа, 17 августа,

1 сентября, 16 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 23 сентября, 28 сентября,

4 октября, 5 октября, 6 октября, 7 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 31 октября,

9 ноября, 11 ноября,

8 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря.

День ангела Андрея: поздравления

Читайте также6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делатьДорогой Андрюша, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надежных друзей и крупного везения.

***

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы все у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

Андрюшенька, в этот радостный и светлый праздник я тебе желаю ярких красок жизни и больших успехов, великого энтузиазма и целеустремленности к мечтам, доброго здоровья и большого уважения, личного блага, достатка и верной любви.

***

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!

***

В этот день принимает поздравленья Андрей. Желаю большого успеха по жизни и плодотворной деятельности, увлекательных и интересных событий, доброго здоровья, личного счастья и положительных эмоций.

***

Твоя судьба в твоих руках!

Андрей, ты многого добьешься:

Тебе не ведом подлый страх,

И никогда ты не сдаешься.

Так будь успешен ты во всем,

И пусть любовь не "подкачает".

В делах пусть будет все путем,

Тебя фортуна поджидает!