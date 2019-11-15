Как поздравить с Днем работника сельского хозяйства 2019 на словах и в анимированных открытках

Поздравление с Днем работника сельского хозяйства в прозе и короткие, а также просто слова благодарности работникам сельского хозяйства – подобрал Главред.
День работника сельского хозяйства 2019 Украина устраивает в третье воскресенье ноября. В 2019 году праздник выпал на 17 ноября.
Поздравление с Днем работника сельского хозяйства в прозе (официальное в том числе), короткие поздравления с Днем работника сельского хозяйства, а также просто слова благодарности работникам сельского хозяйства – в стихах и картинках – подобрал Главред на их профессиональный праздник.
АПК – одна из движущих сил украинской экономики, генерирующая более трети внешней торговли. В условиях падения промышленности движущей силой экономики стало именно сельское хозяйство.
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Поздравление с Днем работника сельского хозяйства в прозе
Веселым трактористам, комбайнерам, водителям оросительной и засевающей техники и всем, кто управляет сельскохозяйственными машинами, желаем в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выдержки, хорошего настроения, достатка, мира в доме и понимания в семье!
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Спасибо работникам сельскохозяйственной сферы за всегда свежие, полезные, безопасные и невероятно вкусные продукты питания! Благодаря вашему труду вся наша нация сыта, здорова и счастлива! С профессиональным вас праздником!
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Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.
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Сердечно поздравляем тех, кто своими руками кормит страну! Благодаря кому хлеб на столе нам привычен! Спасибо за ваш труд, все вложенные силы и пусть здоровье крепкое вас выручает!
Стихи о тружениках сельского хозяйства
Все, что является насущным нам,
И хлеб и молоко и много еще чего там...
Все это производит сельское хозяйство,
Мы без него, ну мягко скажем жили бы неважно.
Нас охватил бы кризис добывания еды,
О не дай бог остаться нам,
без сельхозпроизводителя страны!
В день всех работников причастных к посевной,
К уборке, к тем, кто повышает поголовье и надой,
Мы пожелаем счастья и еще,
Чтоб труд ваш тяжкий, был бы обществом оценен высоко!
***
Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.
Поздравляю с днем чудесным,
Пусть на все хватает сил.
За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.
Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.
***
Сегодня поздравим великих людей.
Работы ведь в мире не сыщешь сложней:
И скот содержать, и собрать урожай,
И переработать, чтоб сытым был край.
Поздравим работников отрасли той,
Которая стала давно основной
Для жизни людской. И пускай этот труд
Всегда уважают, и ценят, и чтут.
Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,
Так пусть же во всем вам, всегда и везде
Удача сопутствует, просто везет.
И счастье пусть вас непременно найдет!
***
Сельских тружеников, в праздник,
Поздравляю от души!
Пусть работа дарит радость,
Будут будни хороши.
Пусть за труд вам воздается
Счастьем, радостью, добром,
Что захочешь, удается
И богатым будет дом.
Частушки про сельское хозяйство
Мастер агроном наш — класс!
Держит зерна про запас.
Где пройдет железный плуг,
Землю пробует на зуб!
***
Урожайности картошки
Кварц способствует немножко,
Для работы-ж с кукурузой,
Надо пользоваться друзой.
***
Насолили огурцов,
Напекли ватрушки,
Для работников села
Пропоем частушки!
Труд различный вам знаком -
Куры, гуси, утки,
В своем фермерском хозяйстве
Трудитесь вы сутки.
Вы родной страны оплот -
Сеете и жнете,
Свой продукт без Гэ-Мэ-О
Людям продаете.
Лишь бы не было в картошке
Колорадского жука,
И чтоб вас не омрачали
Непогоды облака.
Вам здоровья мы желаем,
Сельхоз-достижений,
И на банковских счетах
Личных сбережений!