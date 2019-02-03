Максимов день 2019: все о празднике – от примет до оригинальных поздравлений с Днем ангела Максима

3 февраля 2019, 07:31

Главред собрал прикольные поздравления с именинами Макса на словах и в открытках.

  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем ангела Максима listivki.olkol.com, Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников

3 февраля отмечаются именины Максима по церковному календарю.

Максимов день 2019 отмечается день почитания памяти религиозного публициста и переводчика Максима Грека. В народе его прозвали Утешителем.

Читайте такжеПоздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открыткахВ один день с Максом именины 3 февраля отмечают Анна, Агния, Анастасия, Евгений, Иван и Илья.

Максимов день: что делать

Считается, что в Максимов день абсолютно каждый человек должен помянуть добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться по возможности отблагодарить их делом.

В этот день молятся о благополучии семьи. Например, муж и жена – чтобы брак был крепким и счастливым – держась за руки, выходят во двор и, стряхивая иней с деревьев, приговаривают: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

День Максима 2019: приметы

По народным приметам, чистое небо в этот день сулит мороз и плохой урожай, а вот если ночью сквозь облака светит месяц – жито будет доброе.

Ясная заря на Максимов день предвещала мороз.

Когда День ангела у Максима

Именины Максима по церковному календарю отмечаются:

  • 29 января – иерей Максим Тотемский;
  • 3 февраля – преподобный Максим Грек;
  • 3 февраля, 26 августа – преподобный Максим Исповедник;
  • 19 февраля – мученик Максим Кизический;
  • 4 марта – мученик Максим Адрианопольский;
  • 23 апреля – мученик Максим Африканский;
  • 4 мая – патриарх Максим Константинопольский;
  • 11 мая – мученик Максим Доростольский, Озовийский;
  • 13 мая,10 ноября – Максим Мученик;
  • 27 мая – мученик Максим Азийский;
  • 12 августа – мученик Максим Перс, Кордульский;
  • 24 августа – мученик Максим Римский;
  • 26 августа, 24 ноября – юродивый Максим Московский;
  • 18 сентября, 22 октября – мученик Максим Антиохийский;
  • 28 сентября – мученик Максим Маркианопольский (Мизийский);
  • 5 декабря – мученик Максим Римский.

Все именины Максима: 26 января, 29 января, 31 января, 3 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 4 марта, 19 марта, 2 апреля, 23 апреля, 4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая, 1 июня, 20 июня, 30 июня, 4 июля, 12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа, 2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября, 8 октября, 22 октября, 4 ноября, 5 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября, 5 декабря, 19 декабря.

Святой покровитель Максима – преподобный Максим Кавсокаливит, прославившийся своими пророчествами.

Максим: значение имени

Читайте такжеДень Анастасии 2019: как поздравить с Днем ангела Настю на словах и в прекрасных открыткахИмя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".

По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.

Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.

Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.

Прикольные и оригинальные поздравления для Максима с Днем ангела

Максютка, пусть жизнь будет настолько захватывающей, что ее нельзя будет описать словами. С Днем ангела, будь всегда таким классным!

***

Наибольшего успеха,

Достижений без преград,

Распрекраснейшего смеха,

Удивительных наград

Мы тебе, Максим, желаем.

В мире будь счастливей всех!

Очень сильно мы мечтаем,

Чтобы жил ты без помех.

***

Максимка дорогой, я тебя поздравляю и пожелать от души хочу невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей, покорения значительных высот и отменного здоровья.

***

Мы сегодня выпить хотим

За тебя, наш любимый Максим!

Чтоб среди холодов и зим

Был всегда ты непобедим,

Чтобы ты не остался один,

Был всегда горячо любим,

На работе – незаменим,

А друзьям своим – необходим!

***

Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

***

Я своему Максиму

За все скажу спасибо —

За то, что мы красиво

Обставили наш дом,

За то, что мы с бедою

С ним справимся любою,

За то, что мы любовью

И дышим, и живем.

В честь праздника Максима

Бокалы мы поднимем,

Так чокнемся мы ими —

Застонут хрустали:

За прошлые тревоги,

За счастье на пороге,

За все пути-дороги,

Что вместе нас свели.

***

3 смс - 183 символа:

И веселый, и задорный

Замечательный Максим.

Рады мы, что с ним знакомы,

Поболтать приятно с ним.

Максу мы желаем блага

И душевного тепла,

Чтоб родные окружали,

Чтоб удача с ним была!

Іменини Максима 2019: привітання українською

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем Ангела!

***

Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Максима,

Прийми привітання!

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