Максимов день 2019: все о празднике – от примет до оригинальных поздравлений с Днем ангела Максима

Главред собрал прикольные поздравления с именинами Макса на словах и в открытках.
3 февраля отмечаются именины Максима по церковному календарю.
Максимов день 2019 отмечается день почитания памяти религиозного публициста и переводчика Максима Грека. В народе его прозвали Утешителем.
Читайте такжеПоздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открыткахВ один день с Максом именины 3 февраля отмечают Анна, Агния, Анастасия, Евгений, Иван и Илья.
Максимов день: что делать
Считается, что в Максимов день абсолютно каждый человек должен помянуть добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться по возможности отблагодарить их делом.
В этот день молятся о благополучии семьи. Например, муж и жена – чтобы брак был крепким и счастливым – держась за руки, выходят во двор и, стряхивая иней с деревьев, приговаривают: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".
День Максима 2019: приметы
По народным приметам, чистое небо в этот день сулит мороз и плохой урожай, а вот если ночью сквозь облака светит месяц – жито будет доброе.
Ясная заря на Максимов день предвещала мороз.
Когда День ангела у Максима
Именины Максима по церковному календарю отмечаются:
- 29 января – иерей Максим Тотемский;
- 3 февраля – преподобный Максим Грек;
- 3 февраля, 26 августа – преподобный Максим Исповедник;
- 19 февраля – мученик Максим Кизический;
- 4 марта – мученик Максим Адрианопольский;
- 23 апреля – мученик Максим Африканский;
- 4 мая – патриарх Максим Константинопольский;
- 11 мая – мученик Максим Доростольский, Озовийский;
- 13 мая,10 ноября – Максим Мученик;
- 27 мая – мученик Максим Азийский;
- 12 августа – мученик Максим Перс, Кордульский;
- 24 августа – мученик Максим Римский;
- 26 августа, 24 ноября – юродивый Максим Московский;
- 18 сентября, 22 октября – мученик Максим Антиохийский;
- 28 сентября – мученик Максим Маркианопольский (Мизийский);
- 5 декабря – мученик Максим Римский.
Все именины Максима: 26 января, 29 января, 31 января, 3 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 4 марта, 19 марта, 2 апреля, 23 апреля, 4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая, 1 июня, 20 июня, 30 июня, 4 июля, 12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа, 2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября, 8 октября, 22 октября, 4 ноября, 5 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября, 5 декабря, 19 декабря.
Святой покровитель Максима – преподобный Максим Кавсокаливит, прославившийся своими пророчествами.
Максим: значение имени
Читайте такжеДень Анастасии 2019: как поздравить с Днем ангела Настю на словах и в прекрасных открыткахИмя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".
По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.
Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.
Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.
Прикольные и оригинальные поздравления для Максима с Днем ангела
Максютка, пусть жизнь будет настолько захватывающей, что ее нельзя будет описать словами. С Днем ангела, будь всегда таким классным!
***
Наибольшего успеха,
Достижений без преград,
Распрекраснейшего смеха,
Удивительных наград
Мы тебе, Максим, желаем.
В мире будь счастливей всех!
Очень сильно мы мечтаем,
Чтобы жил ты без помех.
***
Максимка дорогой, я тебя поздравляю и пожелать от души хочу невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей, покорения значительных высот и отменного здоровья.
***
Мы сегодня выпить хотим
За тебя, наш любимый Максим!
Чтоб среди холодов и зим
Был всегда ты непобедим,
Чтобы ты не остался один,
Был всегда горячо любим,
На работе – незаменим,
А друзьям своим – необходим!
***
Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!
***
Я своему Максиму
За все скажу спасибо —
За то, что мы красиво
Обставили наш дом,
За то, что мы с бедою
С ним справимся любою,
За то, что мы любовью
И дышим, и живем.
В честь праздника Максима
Бокалы мы поднимем,
Так чокнемся мы ими —
Застонут хрустали:
За прошлые тревоги,
За счастье на пороге,
За все пути-дороги,
Что вместе нас свели.
***
3 смс - 183 символа:
И веселый, и задорный
Замечательный Максим.
Рады мы, что с ним знакомы,
Поболтать приятно с ним.
Максу мы желаем блага
И душевного тепла,
Чтоб родные окружали,
Чтоб удача с ним была!
Іменини Максима 2019: привітання українською
Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!
***
Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Максима,
Прийми привітання!