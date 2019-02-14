Армагеддец и Апокалипсец: в Палестине нашли признак скорого конца света

Дуб Авраама / spzh.news

Христиане начали массово быть тревогу после появления новости о том, что в Палестине рухнуло овеяное библейскими легендами дерево − дуб Авраама.

По преданию, дереву около пяти тысяч лет. Именно под этим дубом якобы патриарху еврейского народу Аврааму явилась Святая Троица.

Согласно пророчеству сионских мудрецов, гибель священного дерева – один из признаков конца света.

Сейчас фрагменты дуба собирают отдельно, по частям. На них можно посмотреть в храме хевронского подворья святых Праотцов, на территории которого он и рос последние несколько веков.

Напомним, ранее ученым удалось расшифровать новое пророчество о конце света. До этого они рассказывали, когда стоит ждать Армагеддона.