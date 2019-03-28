День ангела Тимофея 2019 – поздравления и анимированные открытки

28 марта 2019, 07:22

Главред собрал лучшие идеи, как поздравить Тима с именинами.

  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Тимофея Фото из открытых источников

Именины Тимофея 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 28 марта.

В один день с Тимом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Денис и Михаил.

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Православные именины: Тимофей

Именины Тимофея по церковному календарю отмечаются:

  • 1 января – Тимофей Мавританский, священномученик, диакон;
  • 17 января – священномученик Тимофей, епископ Эфесский, апостол из 70-ти;
  • 4 февраля – Тимофей, священномученик, епископ Ефесский;
  • 6 февраля – Тимофей Сицилийский, преподобномученик;
  • 14 февраля – Тимофей, прп.;
  • 16 февраля – Тимофей (Изотов), священномученик, иерей;
  • 26 февраля – Тимофей, патриарх Александрийский;
  • 6 марта – Тимофей Олимпийский (в Символах), пустынник;
  • 12 марта – Тимофей Кесарийский, прп.;
  • 28 марта – Тимофей (Тимолай) Кесарийский (Палестинский), мученик;
  • 29 апреля – Тимофей;
  • 16 мая – Тимофей Фиваидский, мученик, чтец;
  • 23 июня – Тимофей Прусский, священномученик, епископ;
  • 23 июня – Тимофей (Ульянов), священномученик, иерей;
  • 25 июня – Тимофей Фиваидский, прп.;
  • 13 июля – Тимофей (Петропавловский), священномученик, иерей;
  • 14 августа – Тимофей, епископ, Проконесский;
  • 1 сентября – Тимофей Палестинский, мученик;
  • 2 сентября – Тимофей Фракийский, мученик;
  • 11 ноября – Тимофей Есфигменский, Афонский, прп.;
  • 18 ноября – Тимофей Палестинский, мученик, пресвитер;
  • 22 ноября – Тимофей, мученик;
  • 24 ноября – Тимофей, епископ;
  • 2 декабря – Тимофей (Кучеров), мученик;
  • 11 декабря – Тимофей, священномученик, епископ.

Тимофей: значение имени и характеристика

Имя Тимофей происходит от греческого "почитающий Бога".

Детство для Тима – сложный период, так как они сильно подвержены влиянию матерей. В принципе, и в жены они выбирают женщин, похожих на их мам. При этом любовники из них слабые, хотя как мужчина он мягок и нежен.

По-настоящему открыты Тимофеи только в кругу семьи и близких людей.

Имя Тимофей лучше всего подходит Рыбам, Девам и Ракам.

Хорошая сочетаемость имени с обладателями имени: Елена, Марианна, Наталья, Светлана; сложные – Евдокия, Марина, Ольга и Рената.

Поздравления с Днем ангела Тимофея в прозе, стихах и смс

3 смс - 153 символа:

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!

Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

***

Поздравляем Тимофея с имянаречением. Твое имя дано было тебе не случайно. Еще в детстве, когда ты был новорожденным, родные и близкие осыпали тебя высказываниями разного рода благопожеланий. Шли годы и эти мудрые слова принесли свои плоды. Воистину, ты вырос настоящим человеком с большой буквы. Не осквернил и не опозорил свой род. Ты по праву заслужил называться Тимофеем. С чем тебя и поздравляем!

***

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный —

Твой Ангел ходит по земле...

И мы сердечно поздравляем

Тебя, Тимофей, с чудесным днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

***

3 смс - 197 символов

Так обстоятельства сложились,

Мы с Тимофеем подружились.

Он общителен, красив,

Вдумчив, скромен, справедлив.

Всегда улыбкой одарит,

Часто что-то мастерит.

Дарим этот поздравок,

Как уважения зарок.

***

Сын мой, Тимофей, наши предки относились к именам очень бережно. Имянаречение — это не простая случайность, а великое таинство, обладающее магией и силой. Я поздравляю тебя, сынок, с твоим прекрасным, доблестным, воистину христианским именем. Тимофей, будь богобоязнен и скромен, послушен и не косноязычен и да прибудет с тобой Господь!

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