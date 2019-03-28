День ангела Тимофея 2019 – поздравления и анимированные открытки

Главред собрал лучшие идеи, как поздравить Тима с именинами.
Именины Тимофея 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 28 марта.
В один день с Тимом свои Дни ангела отмечают также Александр, Алексей, Денис и Михаил.
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Православные именины: Тимофей
Именины Тимофея по церковному календарю отмечаются:
- 1 января – Тимофей Мавританский, священномученик, диакон;
- 17 января – священномученик Тимофей, епископ Эфесский, апостол из 70-ти;
- 4 февраля – Тимофей, священномученик, епископ Ефесский;
- 6 февраля – Тимофей Сицилийский, преподобномученик;
- 14 февраля – Тимофей, прп.;
- 16 февраля – Тимофей (Изотов), священномученик, иерей;
- 26 февраля – Тимофей, патриарх Александрийский;
- 6 марта – Тимофей Олимпийский (в Символах), пустынник;
- 12 марта – Тимофей Кесарийский, прп.;
- 28 марта – Тимофей (Тимолай) Кесарийский (Палестинский), мученик;
- 29 апреля – Тимофей;
- 16 мая – Тимофей Фиваидский, мученик, чтец;
- 23 июня – Тимофей Прусский, священномученик, епископ;
- 23 июня – Тимофей (Ульянов), священномученик, иерей;
- 25 июня – Тимофей Фиваидский, прп.;
- 13 июля – Тимофей (Петропавловский), священномученик, иерей;
- 14 августа – Тимофей, епископ, Проконесский;
- 1 сентября – Тимофей Палестинский, мученик;
- 2 сентября – Тимофей Фракийский, мученик;
- 11 ноября – Тимофей Есфигменский, Афонский, прп.;
- 18 ноября – Тимофей Палестинский, мученик, пресвитер;
- 22 ноября – Тимофей, мученик;
- 24 ноября – Тимофей, епископ;
- 2 декабря – Тимофей (Кучеров), мученик;
- 11 декабря – Тимофей, священномученик, епископ.
Тимофей: значение имени и характеристика
Имя Тимофей происходит от греческого "почитающий Бога".
Детство для Тима – сложный период, так как они сильно подвержены влиянию матерей. В принципе, и в жены они выбирают женщин, похожих на их мам. При этом любовники из них слабые, хотя как мужчина он мягок и нежен.
По-настоящему открыты Тимофеи только в кругу семьи и близких людей.
Имя Тимофей лучше всего подходит Рыбам, Девам и Ракам.
Хорошая сочетаемость имени с обладателями имени: Елена, Марианна, Наталья, Светлана; сложные – Евдокия, Марина, Ольга и Рената.
Поздравления с Днем ангела Тимофея в прозе, стихах и смс
3 смс - 153 символа:
Тимофей, Тимоха,
Все не так уж плохо!
Все, поверь мне, классно,
Здорово, прекрасно!
Тимофей, Тимоша,
Ты такой хороший.
Крепко поздравляю,
Радости желаю!
***
Поздравляем Тимофея с имянаречением. Твое имя дано было тебе не случайно. Еще в детстве, когда ты был новорожденным, родные и близкие осыпали тебя высказываниями разного рода благопожеланий. Шли годы и эти мудрые слова принесли свои плоды. Воистину, ты вырос настоящим человеком с большой буквы. Не осквернил и не опозорил свой род. Ты по праву заслужил называться Тимофеем. С чем тебя и поздравляем!
***
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный —
Твой Ангел ходит по земле...
И мы сердечно поздравляем
Тебя, Тимофей, с чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
***
3 смс - 197 символов
Так обстоятельства сложились,
Мы с Тимофеем подружились.
Он общителен, красив,
Вдумчив, скромен, справедлив.
Всегда улыбкой одарит,
Часто что-то мастерит.
Дарим этот поздравок,
Как уважения зарок.
***
Сын мой, Тимофей, наши предки относились к именам очень бережно. Имянаречение — это не простая случайность, а великое таинство, обладающее магией и силой. Я поздравляю тебя, сынок, с твоим прекрасным, доблестным, воистину христианским именем. Тимофей, будь богобоязнен и скромен, послушен и не косноязычен и да прибудет с тобой Господь!