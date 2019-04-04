С днем ангела, Таисия: поздравления на словах и в анимированных открытках

4 апреля 2019, 07:15

Главред собрал самые душевные с именинами Таи.

  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников
  • Именины Таисии – открытки и картинки Фото из открытых источников

4 апреля отмечаются первые в этом году именины Таисии 2019. Дата установлена в честь дня памяти Таисии Мученицы.

Также именины Таисии по православному календарю отмечаются 23 мая – Таисия Египетская и 21 октября – Таисия Египетская, Фиваидская, преподобная. Так что в целом День ангела Таисии отмечается всего трижды в год.

Также 4 апреля свои именины отмечают Дарья и Полина, Василиса и Василий, Исаакий.

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Таисия: значение имени и характеристика

Что означает имя Таисия? Оно происходит от древнеегипетского "плодородная", "Принадлежащая богине Изиде".

Девочка она спокойная и рассудительная. Отличается общительностью и любознательностью.

Стиль жизнь выбирает спокойный. Трудолюбива до самой старости, к карьере не рвется, но волей судьбы может достигнуть больших высот. Сама оптимистка, никогда духом не падает.

С семьей все, как правило, все складывается, благополучно.

Имя Таисия больше всего подходит Девам и Скорпионам.

Отличная сочетаемость имени с обладателем имени Тарас, сложная – с Давидом и Ефремом.

Именины Таисии: поздравления

4 смс - 242 символа:

В этот прекрасный день, дорогая Тая, я желаю тебе расцветать от счастья и таять от любви. Пусть у тебя, Таисия, жизнь будет яркой, долгой, радостной, веселой, пусть никогда не потревожат сердце беды, пусть каждый день приносит удачу и любовь!

***

Таисия выглядит как королева,

Мужчины в восторге и справа, и слева,

Для Таи сейчас поздравления все,

Цветет наша Тая, как роза в росе.

Таисия, милая, будь же счастливой,

Всегда оставайся такой же красивой,

Желаю достатка, улыбок, тепла,

Чтоб ты всегда жизнью довольна была!

***

3 смс - 180 символов:

Ликом ты своим прекрасна,

Сердцем золотая.

Не хватает даже слов

Восхищения Таей.

Будь такою, как ты есть:

Милой, доброй, нежной.

Пусть любовь в твоей судьбе

Будет лишь безбрежной.

***

Несравненная наша Таисия! Позволь поздравить тебя с именинами и в этот замечательный день пожелать тебе здоровья, радости и счастья, большой и искренней любви! Пусть на жизненном пути тебе встречаются только хорошие, добрые люди и всегда окружают тебя преданные друзья! С днем ангела, милая Тая!

***

3 смс - 160 символов:

Кавалеров у тебя

Целая дивизия.

Знатная ведь ты красотка,

Милая Таисия.

Я желаю: так держать!

Поражать всех шармом,

Ну а чувства пусть всегда

Остаются главным.

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поздравления именины открытки
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