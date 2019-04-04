С днем ангела, Таисия: поздравления на словах и в анимированных открытках

Главред собрал самые душевные с именинами Таи.
4 апреля отмечаются первые в этом году именины Таисии 2019. Дата установлена в честь дня памяти Таисии Мученицы.
Также именины Таисии по православному календарю отмечаются 23 мая – Таисия Египетская и 21 октября – Таисия Египетская, Фиваидская, преподобная. Так что в целом День ангела Таисии отмечается всего трижды в год.
Также 4 апреля свои именины отмечают Дарья и Полина, Василиса и Василий, Исаакий.
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Таисия: значение имени и характеристика
Что означает имя Таисия? Оно происходит от древнеегипетского "плодородная", "Принадлежащая богине Изиде".
Девочка она спокойная и рассудительная. Отличается общительностью и любознательностью.
Стиль жизнь выбирает спокойный. Трудолюбива до самой старости, к карьере не рвется, но волей судьбы может достигнуть больших высот. Сама оптимистка, никогда духом не падает.
С семьей все, как правило, все складывается, благополучно.
Имя Таисия больше всего подходит Девам и Скорпионам.
Отличная сочетаемость имени с обладателем имени Тарас, сложная – с Давидом и Ефремом.
Именины Таисии: поздравления
4 смс - 242 символа:
В этот прекрасный день, дорогая Тая, я желаю тебе расцветать от счастья и таять от любви. Пусть у тебя, Таисия, жизнь будет яркой, долгой, радостной, веселой, пусть никогда не потревожат сердце беды, пусть каждый день приносит удачу и любовь!
***
Таисия выглядит как королева,
Мужчины в восторге и справа, и слева,
Для Таи сейчас поздравления все,
Цветет наша Тая, как роза в росе.
Таисия, милая, будь же счастливой,
Всегда оставайся такой же красивой,
Желаю достатка, улыбок, тепла,
Чтоб ты всегда жизнью довольна была!
***
3 смс - 180 символов:
Ликом ты своим прекрасна,
Сердцем золотая.
Не хватает даже слов
Восхищения Таей.
Будь такою, как ты есть:
Милой, доброй, нежной.
Пусть любовь в твоей судьбе
Будет лишь безбрежной.
***
Несравненная наша Таисия! Позволь поздравить тебя с именинами и в этот замечательный день пожелать тебе здоровья, радости и счастья, большой и искренней любви! Пусть на жизненном пути тебе встречаются только хорошие, добрые люди и всегда окружают тебя преданные друзья! С днем ангела, милая Тая!
***
3 смс - 160 символов:
Кавалеров у тебя
Целая дивизия.
Знатная ведь ты красотка,
Милая Таисия.
Я желаю: так держать!
Поражать всех шармом,
Ну а чувства пусть всегда
Остаются главным.