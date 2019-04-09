Женщины рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах

Раздраженная мужчиной женщина / B17

В Сети пользовательницы популярного портала Reddit составили перечень мужских черт, качеств и поступков, которые им крайне неприятны.

Всего в обсуждении дамы "отписались" более 6 тысяч раз. В финальном виде список их претензий выглядит так:

а) хвастовство ранним возрастом утраты девственности (ухажер одной из девушек хвастался, что впервые занялся сексом в 12 лет, но этим только оттолкнул ее от себя);

б) грубость и хамство — по мнению девушек, некоторые парни ошибочно считают, что это придает им брутальности;

в) тяга к дракам либо даже "отсидка" в тюрьме;

г) рассылка т.н. "дик-пиков" - фото своего пениса и тестикул;

д) привычка сплевывать на асфальт;

е) плохое отношение к своим матерям.

Напомним, ранее женщины рассказали, какой мужской юмор любят, а какой - ненавидят. До этого психологи назвали причины, по которым мужчины изменяют партнершам.