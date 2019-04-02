Женщины рассказали, какой мужской юмор любят, а какой - ненавидят

Смеющаяся пара / АстроМера

В России специально к 1 апреля (Дню смеха) провели опрос среди девушек и женщин – по поводу того, какого рода юмор от мужчин они воспринимают.

Специалисты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде опросили 323 респондентки старше 18 лет, сообщает журнал Maxim.

50% опрошенных считают, что мужчины с чувством юмора привлекательны. Однако 47% предпочитают тонкий интеллектуальный юмор, а анекдоты обожают только 2% опрошенных. На втором месте по популярности оказалось умение мужчины иронизировать/смеяться над собой — за него проголосовали 21% респонденток.

Далее наибольшую неприязнь у опрошенных т.н. "солдафонский юмор" — против него проголосовали 26%. На втором месте по женским антипатиям "стеб/глум" (то есть шутки над собеседницей) - против него выступили 17%. А "черный юмор" не любят 10% опрошенных дам.

Напомним, ранее в Сети рассказали, какой оптимальный размер груди должен быть у счастливой женщины.