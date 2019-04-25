Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти

З Великоднем 2019 року православні вітають один одного вже 28 квітня, тобто цього тижня.

Главред обрав найкращі привітання з Великоднем – бабусі, коханій, подрузі, мамі тощо.

Привітання з Великоднем у прозі, віршах, смс

З Великоднем вас вітаю! І бажаю в це свято тільки щастя і здоров’я вам і всій вашій родині, а в душі нехай завжди буде мир і спокій!

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Нехай Божа ласка

зійде з небес,

смачна буде паска.

Христос Воскрес!

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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

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Воскресіння Христа – це торжество справедливості і перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, це великий дарунок Господньої любові. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. Прошу у Господа мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці. Здоров'я, миру, поміркованості Вам і Вашій родині у поступах на життєвих дорогах. Нехай господня ласка Вас зігріває і навчає щастя. Нехай любов Господня з ясних високостей в оселю Вашу зійде світлим гостем!

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Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

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Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

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Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя.

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Христос Воскрес!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить,

І хай вас Бог благословить!

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Щиро вітаємо усіх Вас з Світлими Великодніми Святами. Нехай з Великоднем до Вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!