Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти

Главред обрав найкращі привітання з Великоднем.
З Великоднем 2019 року православні вітають один одного вже 28 квітня, тобто цього тижня.
Главред обрав найкращі привітання з Великоднем – бабусі, коханій, подрузі, мамі тощо.
Привітання з Великоднем у прозі, віршах, смс
З Великоднем вас вітаю! І бажаю в це свято тільки щастя і здоров’я вам і всій вашій родині, а в душі нехай завжди буде мир і спокій!
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Нехай Божа ласка
зійде з небес,
смачна буде паска.
Христос Воскрес!
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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
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Воскресіння Христа – це торжество справедливості і перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, це великий дарунок Господньої любові. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. Прошу у Господа мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці. Здоров'я, миру, поміркованості Вам і Вашій родині у поступах на життєвих дорогах. Нехай господня ласка Вас зігріває і навчає щастя. Нехай любов Господня з ясних високостей в оселю Вашу зійде світлим гостем!
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
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Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
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Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя.
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Христос Воскрес!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить,
І хай вас Бог благословить!
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Щиро вітаємо усіх Вас з Світлими Великодніми Святами. Нехай з Великоднем до Вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!