Благодатный огонь 2019: священник раскрыл главную тайну пасхального чуда

26 апреля 2019, 18:14

Еще в пятницу вечером в храме Гроба Господня собираются христиане и священники.

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Священник раскрыл главную тайну пасхального чуда / @masterklep

Благодатный огонь 2019 сходит каждый год в Великую субботу, предшествующую Пасхе 2019.

Ожидается схождение Благодатного огня 2019 в Иерусалимском храме Гроба Господня. В этот день там правят службу священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. От Украины в Иерусалим уже прибыла делегация бывшей УПЦ МП.

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Благодатный огонь: как появляется

Еще в пятницу вечером в храме Гроба Господня собираются христиане и священники. Богослужения заканчивается крестным ходом в Кувуклию – гробницу, где по преданию был погребен Иисус Христос и в которой его тело находилось до воскрешения.

В Великую субботу, часам к десяти утра, в Храме тушат все свечи и лампады.

После того, как делегация священников вошла в Кувуклию, ее запирают и опечатывают. Спустя минут 20-30 в храм с криком, барабанным боем и топаньем врывается арабская православная молодежь. Они начинают петь и плясать. Их песни – это древние молитвы на арабском языке. Молодежь молится Христу и Божией Матери, а также особо почитаемому на Востоке Георгию Победоносцу о ниспослании Благодатного огня.

Около 13:00 по киевскому времени начинается молитвенная процессия Благодатного огня, которая обходит часовню трижды.

Только после этого патриарх заходит в часовню. Из одежды на нем – лишь длинный хитон. Он там до тех пор, пока не произойдет схождение Благодатного огня.

Благодатный огонь: объяснение

Представитель армянской патриархии Самуил Агоян в репортаже телеканала Хадашот 2 рассказал в прошлом году, что Благодатный огонь на самом деле зажигают от масляной лампады. То есть ничего мистического в этом процессе нет.

Читайте такжеМайские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на ПасхуПо его словам, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям".

"У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – заявил Самуил Агоян.

Благодатный огонь католики также не считают чудом: еще в 1238 году Папа Римский Григорий IX выступил с соответствующим заявлением.

Ученые отмечают, что огонь может быть добыт искусственно, однако самовозгорания химических смесей и веществ не исключают.

Когда не сходил Благодатный огонь

Благодатный огонь не сошел за свою историю христианства трижды:

  • в 1101 году – после того, как в Храм Господень перестали пускать людей, за исключением латинян;
  • в 1578 году – после того, как в Храм Господень не пустили армянских священнослужителей: по преданию, огонь тогда сошел не в Кувуклии, а из одной из колон за пределами Храма, и зажег свечи молившихся армян;
  • дата третьего случая не зафиксирована, сообщается лишь период – между в 1918 и 1947 годами, то есть когда Иерусалим был под контролем британцев. Причина все та же – англичане пытались не допустить в храм арабскую молодежь. В итоге огонь сошел лишь после того, как тех пустили в Храм.

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Благодатный огонь 2019: трансляция

Посмотреть схождение Благодатного огня 2019 онлайн можно будет уже в эту субботу:

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праздник Пасха православие Благодатный огонь
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