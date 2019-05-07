Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки

Главред подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках.
Уже на этой неделе нас ждет 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Ранее мы уже писали о 8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года.
А синоптик рассказал, какой будет погода 9 мая в Украине: подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы.
К тому же Главред уже подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках.
Трогательные поздравления с Днем Победы в прозе
С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
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День Победы — великий, всенародный праздник, который принято называть праздником со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы не сотрется никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное небо, окружать заботой и вниманием славных ветеранов! Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радостью и гордостью за героев войны, что защитили родную землю!
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В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников родной Украины, отстоявших право народов мира быть свободными. Вечная слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!
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С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.
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Поздравления с Днем Победы в стихах
В преддверье Дня Победы
Хочу вам пожелать.
Любви, здоровья, счастья,
Чтоб не пришлось стрелять.
Пускай все неприятности
Обходят стороной.
И мирным небо будет
Над нашей страной.
***
Накануне дня Победы
От души желаю я
Чтобы не коснулись беды
Дома твоего, тебя.
Пускай мирным будет небо,
И не слышен бомбы звук.
С праздником большой Победы
Поздравляю тебя, друг!
***
Спасибо Вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без Вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран — герой.
Вы так самоотверженно сражались,
Совсем забыли про покой и сон.
В таких героях мы всегда нуждались.
Благодарим! И низкий Вам поклон!
***
Ваш подвиг сложно оценить —
Нас не было в те годы.
Но вряд ли мы смогли бы жить
Без вас и той свободы,
Что вы смогли нам подарить,
За все внеся сполна.
Мы можем верить, думать, жить,
Нам тишина дана.
Но Памяти огонь горит
И вечен этот свет.
Спасибо вам! Пусть Бог хранит,
Здоровья, долгих лет.
СМС-поздравления с Днем Победы
Мы помним ваш подвиг – он бессмертен!
С 9 мая, с великой победой! Счастливого долголетия!
***
До сих пор былые ноют раны...
Со Святой Победой, ветераны!
***
2 смс - 113 символов:
Всем, кто сражался за Отчизну,
Поклон нижайший до земли.
Благодарим вас за Победу,
За то, что жизнь нам сберегли!
***
2 смс - 101 символ:
С Днем Победы, с теплым маем
От души вас поздравляем.
Всем желаем в мире жить,
Чистим небом дорожить!
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2 смс - 107 символов:
Поздравляю с великим праздником Победы! Желаю не знать горести и бед, жить в мире, согласии и благополучии!