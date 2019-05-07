Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки

Уже на этой неделе нас ждет 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее мы уже писали о 8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года.

А синоптик рассказал, какой будет погода 9 мая в Украине: подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы.

К тому же Главред уже подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках.

Трогательные поздравления с Днем Победы в прозе

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

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День Победы — великий, всенародный праздник, который принято называть праздником со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы не сотрется никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное небо, окружать заботой и вниманием славных ветеранов! Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радостью и гордостью за героев войны, что защитили родную землю!

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В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников родной Украины, отстоявших право народов мира быть свободными. Вечная слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!

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С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

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Поздравления с Днем Победы в стихах

В преддверье Дня Победы

Хочу вам пожелать.

Любви, здоровья, счастья,

Чтоб не пришлось стрелять.

Пускай все неприятности

Обходят стороной.

И мирным небо будет

Над нашей страной.

***

Накануне дня Победы

От души желаю я

Чтобы не коснулись беды

Дома твоего, тебя.

Пускай мирным будет небо,

И не слышен бомбы звук.

С праздником большой Победы

Поздравляю тебя, друг!

***

Спасибо Вам за смелость и отвагу,

За небо мирное над головой.

Без Вас бы мы не сделали ни шагу,

Сегодня каждый ветеран — герой.

Вы так самоотверженно сражались,

Совсем забыли про покой и сон.

В таких героях мы всегда нуждались.

Благодарим! И низкий Вам поклон!

***

Ваш подвиг сложно оценить —

Нас не было в те годы.

Но вряд ли мы смогли бы жить

Без вас и той свободы,

Что вы смогли нам подарить,

За все внеся сполна.

Мы можем верить, думать, жить,

Нам тишина дана.

Но Памяти огонь горит

И вечен этот свет.

Спасибо вам! Пусть Бог хранит,

Здоровья, долгих лет.

СМС-поздравления с Днем Победы

Мы помним ваш подвиг – он бессмертен!

С 9 мая, с великой победой! Счастливого долголетия!

***

До сих пор былые ноют раны...

Со Святой Победой, ветераны!

***

2 смс - 113 символов:

Всем, кто сражался за Отчизну,

Поклон нижайший до земли.

Благодарим вас за Победу,

За то, что жизнь нам сберегли!

***

2 смс - 101 символ:

С Днем Победы, с теплым маем

От души вас поздравляем.

Всем желаем в мире жить,

Чистим небом дорожить!

***

2 смс - 107 символов:

Поздравляю с великим праздником Победы! Желаю не знать горести и бед, жить в мире, согласии и благополучии!